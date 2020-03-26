ГИБДД России переходит на особый режим работы из-за коронавируса. В распоряжении МВД говорится, что необходимо минимизировать личное общение инспекторов с водителями и запретить посещение подразделений без предварительной записи. Объясняем, что именно поменялось.
Если остановят на дороге
Сотрудников ДПС обязали как можно реже сажать граждан в служебные автомобили, приглашать их внутрь стационарных постов или в подразделение Госавтоинспекции для рассмотрения дел о нарушении ПДД.
Если дело все-таки необходимо рассмотреть в отделении, то нужно назначать конкретную дату и время явки. Прием должен проходить в специальных помещениях и по возможности — через окна приема.
Если нужно оформить автомобиль
Регистрация транспортного средства теперь проводится только по предварительной записи через портал госуслуг. То есть просто прийти в ГИБДД, встать в очередь и получить услугу будет нельзя.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Затем нужно зайти в каталог услуг, выбрать там пункт «Регистрация транспортного средства», после чего уточнить категорию и услугу. Наконец, заполняется электронное заявление и выбирается дата посещения.
В некоторых подразделениях ближайшие даты могут быть заняты. Одна из автомобилисток вчера нам пожаловалась, что не могла записаться в электронную очередь ни на одну из дат — система не предлагала варианта вообще. По нашему личному опыту свободных дней в марте уже нет, но на апрель места можно найти. Точные даты можно узнать, выбрав конкретное отделение.
За нарушение сроков регистрации ТС (на нее отводится
Если нужно получить права
На экзамен или на выдачу водительского удостоверения также придется записываться через портал госуслуг. Как и в случае с регистрацией ТС, встать в электронную очередь не составит труда — нужно лишь выбрать необходимые пункты в списке услуг.
На самих экзаменах сократят количество кандидатов в водители: группы раздробят на несколько частей, чтобы одновременно на площадке находилось как можно меньше людей. Из-за этого графики проведения экзаменов скорректируют.
Как зарегистрировать изменения в конструкцию ТС
Принцип получения разрешений на внесение изменений в конструкцию автомобиля не изменился. Автовладельцам по-прежнему нужно подавать заявки по электронной почте. При этом выдача готовых свидетельств проводится по предварительной записи по телефону.