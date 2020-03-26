ГИБДД России переходит на особый режим работы из-за коронавируса. В распоряжении МВД говорится, что необходимо минимизировать личное общение инспекторов с водителями и запретить посещение подразделений без предварительной записи. Объясняем, что именно поменялось.



Если остановят на дороге



Сотрудников ДПС обязали как можно реже сажать граждан в служебные автомобили, приглашать их внутрь стационарных постов или в подразделение Госавтоинспекции для рассмотрения дел о нарушении ПДД.



Если дело все-таки необходимо рассмотреть в отделении, то нужно назначать конкретную дату и время явки. Прием должен проходить в специальных помещениях и по возможности — через окна приема.

