Удаленка в России: ожидание и реальность глазами опытного фрилансера

4. Можно не заморачиваться над внешним видом. Да, прикольно сидеть в скайпе в растянутой футболке с кофейным пятном и вещать про космические корабли. Не гладить одежду, забить на химчистку, мыть голову только перед редкой важной встречей. Но я обещаю: очень скоро захочется одеться в костюм, надеть лоферы вместо икеевских тапок и пойти хоть на почту с видом человека, который действительно работает. Не в хоум-офисе. А по-настоящему.

5. Вкусная домашняя еда. Да-да, не забыть бы ее приготовить сначала: разнообразную и на три раза в день минимум. И посуду помыть. «Яндекс.Еда» очень скоро станет любимым рестораном, пока есть курьеры и терпение дождаться доставки.

Во времена фриланса в общепите, особенно в бизнес-ланч, я чувствовал себя неуютно. Потому что я человек-из-дома, а не из унылого, ненавистного, душного, но такого, блин, офисного офиса. Где секретарша всех достала, где принтер мажет, где твои единственные радости — кофеварка, бизнес-ланч и приколы из вотсапа.

6. Нет ненужного общения. Это выглядит плюсом только поначалу. Человек, даже интроверт, всё-таки для общения, а не сидения в одиночестве с фикусом и пылесосом в углу. Даже ругань с коллегой-психопатом — это общение. Оно надо. И чем его меньше, тем больше хочется хотя бы обсудить мемы, или новости, или погоду. Хоть что-то.