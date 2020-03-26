Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня разъяснил, как будет работать новый налог, который вчера анонсировал Владимир Путин во время обращения к нации. Речь идет о доходах от вкладов более миллиона рублей, которые теперь будут облагаться налогом в 13 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

— Речь идет об одном конкретно взятом счете, ни о какой совокупности речи не идет, — заявил Песков.



То есть налогом будет облагаться доход с миллиона и больше на одном вкладе, а не на всех. Если у вас 800 тысяч рублей на одном счете и 400 — на другом, то вас это не коснется.

