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Государство не будет суммировать все вклады

Государство не будет суммировать все вклады

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня разъяснил, как будет работать новый налог, который вчера анонсировал Владимир Путин во время обращения к нации. Речь идет о доходах от вкладов более миллиона рублей, которые теперь будут облагаться налогом в 13 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

— Речь идет об одном конкретно взятом счете, ни о какой совокупности речи не идет, — заявил Песков.

То есть налогом будет облагаться доход с миллиона и больше на одном вкладе, а не на всех. Если у вас 800 тысяч рублей на одном счете и 400 — на другом, то вас это не коснется.

Когда именно новый налог начнут взимать, пока не ясно — документы еще не готовы. Но с окончанием пандемии это точно не закончится: Владимир Путин не говорил о том, что мера имеет временный характер.

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