У каждого из восьми фигурантов была своя роль, начиная от конспирации игорной деятельности и заканчивая подысканием новых участников преступной группы.



Игровой клуб работал до апреля 2019 года, пока его не обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирску

В СК рассказали, что, приходя в клуб, посетители платили администратору. Она при помощи специальных ключей выставляла количество игровых кредитов (баллов) на оборудовании и в случае выигрыша выдавала деньги игроку.

— Суть игры заключалась в том, что нужно было собрать комбинацию из одинаковых картинок, которые выпадают случайным образом после нажатия игроком кнопки на игровом автомате, — рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по НСО. Если комбинация собиралась, игрок выигрывал, ему начислялись баллы, если не собиралась, то баллы сгорали.

Расследование по уголовному делу завершено. После утверждения обвинительного заключения его передадут в суд.

В конце мая НГС рассказывал, что жители дома по улице Кропоткина, 267/1 начали борьбу против павильона с игровыми автоматами, который работал, несмотря на многочисленные жалобы жильцов в полицию, мэрию и правительство Новосибирской области.