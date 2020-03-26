Она потеряла посадочный талон

Как выяснила девушка, Роспотребнадзор не включил её в список, а посадочный талон для подтверждения своего полёта Юля потеряла. Сначала она долго не могла дозвониться в Минздрав и Роспотребнадзор, а в поликлинике (госпиталь ветеранов войн № 3) ей сказали, что только посадочный талон будет подтверждением полёта.

— В поликлинике разговор короткий: в списках нет, а по желанию тесты не делаем. По идее я могу взять справку у авиакомпании о том, что летела, но мне придется ехать куда-то и попутно, возможно, заразить людей, — размышляет она.



Как разрешилась ситуация

Когда домой к мужу Юлии пришёл врач, чтобы взять у него материал для анализа на коронавирус, то брать анализы у девушки отказался. Она пыталась дозвониться во все инстанции, журналист НГС передал её контакты и адрес в Минздрав, где согласились оперативно помочь в решении этой ситуации. После этого медики снова пришли.



— Врач не хотела сначала брать пробу, а потом пришла через несколько часов снова. Главврач позвонила и сказала: полная изоляция. Взяли пробы у меня, и у мужа, срок — 3–4 дня, — говорит Юля.