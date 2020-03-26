В Новосибирске врачи отказались делать тест на коронавирус пассажирке рейса из Москвы, которым прилетела женщина с уже подтверждённым диагнозом.
Юлия вместе с мужем прилетела в Новосибирск из Москвы 19 марта на рейсе «Победы» с пятой заболевшей коронавирусом. Об этом они узнали вчера из новостей, а сегодня её мужу сделали тест, а Юлии сначала отказали — её имени не было в списке пассажиров.
Что сказали на горячей линии
— Вчера из новости узнали, что летели одним рейсом. Позвонила на горячую линию по коронавирусу, оператор спросила, есть ли признаки. Если нет — идите на работу до проявления признаков. Вот температура будет, тогда обращайтесь. Тесты тоже делают только при проявлении признаков. Просто при контакте не делают. Сказали побыть две недели дома, но если работодатель не предоставляет возможности удалённой работы, то ничего поделать нельзя. Я вывела на разговор, что я могу заражать людей до проявления признаков, на это ответили, что тут информации нет, обратитесь в поликлинику, — описывает Юлия, с какими ответами она столкнулась.
Она потеряла посадочный талон
Как выяснила девушка, Роспотребнадзор не включил её в список, а посадочный талон для подтверждения своего полёта Юля потеряла. Сначала она долго не могла дозвониться в Минздрав и Роспотребнадзор, а в поликлинике (госпиталь ветеранов войн № 3) ей сказали, что только посадочный талон будет подтверждением полёта.
— В поликлинике разговор короткий: в списках нет, а по желанию тесты не делаем. По идее я могу взять справку у авиакомпании о том, что летела, но мне придется ехать куда-то и попутно, возможно, заразить людей, — размышляет она.
Как разрешилась ситуация
Когда домой к мужу Юлии пришёл врач, чтобы взять у него материал для анализа на коронавирус, то брать анализы у девушки отказался. Она пыталась дозвониться во все инстанции, журналист НГС передал её контакты и адрес в Минздрав, где согласились оперативно помочь в решении этой ситуации. После этого медики снова пришли.
— Врач не хотела сначала брать пробу, а потом пришла через несколько часов снова. Главврач позвонила и сказала: полная изоляция. Взяли пробы у меня, и у мужа, срок — 3–4 дня, — говорит Юля.
Почему Юлии не оказалось в списках
В региональном Минздраве журналисту НГС пояснили, что информацию о пассажирах внутренних рейсов специалисты Роспотребнадзора и врачи поликлиник получают от полиции. Место жительства сотрудники МВД устанавливают по официальным паспортным данным из списков, предоставленных авиакомпанией.
— Жительница Новосибирска, летевшая одним рейсом с пациенткой, заражённой коронавирусом, прописана в одном из районов Новосибирской области. Туда и были направлены сведения о ней. После обращения женщины в поликлинику и на горячую линию её данные передали по месту фактического проживания. В настоящий момент она находится под медицинским наблюдением. Мазки на коронавирус у нее взяли, — объяснили сложившуюся ситуацию в Минздраве.
Юля рассказала также, что на рейсе всё было спокойно, на 20 человек один был в маске. Они с мужем посетили Москву и Петербург, там сначала были открыты музеи, а потом их начали закрывать.
— Руки мыли, как обычно, обрабатывали руки и телефон антисептиками, — описывает, какие меры предосторожности они применяли.
Юля рассказывает, что после прилёта она не выходила из дома, даже в магазины, а у мужа изначально не был введён карантин на работе, поэтому он походил на неё несколько дней. Теперь они вдвоём сидят на карантине, ждут результатов анализов, от больничных отказались, потому что работают удалённо.
— Но дома ребёнок: он не был на рейсе, страшно заразить его, — говорит Юлия.
Текст был обновлён: после его публикации с нами связалась Юлия и рассказала, что на самом деле она живёт в городе по прописке, а не в области:
— Я живу в городе по прописке. Муж в области прописан, и то к нему в 8 утра приехали по прописке. У них есть общий список всех летевших, и главврачи больниц смотрят в нём «своих». В моей больнице не увидели меня и адрес, относящийся к ним, поэтому не пришли.
Юля пояснила, что авиакомпания подаёт список в Роспотребнадзор, а он уже — в больницы. На этапе когда девушка дозвонилась в Роспотребнадзор, в списке её уже не было.
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