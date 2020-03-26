Художник-абстракционист Игорь Вечерский нашел в своем портфолио картину 2016 года с абстракцией, которая по форме напоминает снимок COVID-19 под микроскопом.
— Обнаружил у себя в портфолио коронавирус. Это картина 2016 года, была представлена на международном фестивале современного искусства «48 часов Новосибирск», — рассказывает Игорь Вечерский.
По словам художника, картина была сделана по фотографии в фоторедакторе и входит в серию работ, которая называется «Инферно».
— Получается, я предсказал вирус. Это серия о проявляющемся в формах зле, разрушительных сущностях и взаимодействии с ними. Серия была частью концепта, описывающего процессы, происходящие в нашем обществе, — считает сибиряк.
Свои абстрактные работы Игорь Вечерский решил печатать на медицинских масках, при этом художник никак не связывает эту идею с эпидемией коронавируса. Маски он планирует продавать.
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