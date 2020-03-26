Сегодня, 26 марта, по родительским чатам в новосибирских мессенджерах распространилась информацию о ежедневных рейдах полиции в торговых центрах, школах и магазинам — якобы сотрудники ищут подростков и детей.
В сообщениях отмечается, что если патруль задержит ребёнка в общественном месте, то родителям придётся платить штраф.
— Это информация не соответствует действительности, — прокомментировали рассылку в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Сообщения о ежедневных патрулях полиции с 25 марта по 12 апреля распространялись в чатах WhatsApp.
Новосибирцы регулярно получают фейковые рассылки. Так, горожане пересылали друг другу сообщение о бананах с китайским вирусом, о смерти мальчика, который выпил «Тархун», и о Дедах Морозах, которые угощают детей снюсом.