Сегодня, 26 марта, по родительским чатам в новосибирских мессенджерах распространилась информацию о ежедневных рейдах полиции в торговых центрах, школах и магазинам — якобы сотрудники ищут подростков и детей.

В сообщениях отмечается, что если патруль задержит ребёнка в общественном месте, то родителям придётся платить штраф.



— Это информация не соответствует действительности, — прокомментировали рассылку в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Сообщения о ежедневных патрулях полиции с 25 марта по 12 апреля распространялись в чатах WhatsApp.