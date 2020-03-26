26 марта четверг
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 1/10
usd 77.79
eur 84.15
Тема дня Закроют ли детсады в Новосибирске
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 1/10
usd 77.79
eur 84.15

Все новости

Все новости
Во время вынужденных каникул школьники стали чаще гулять по торговым центрам

Во время вынужденных каникул школьники стали чаще гулять по торговым центрам

Сегодня, 26 марта, по родительским чатам в новосибирских мессенджерах распространилась информацию о ежедневных рейдах полиции в торговых центрах, школах и магазинам — якобы сотрудники ищут подростков и детей.

В сообщениях отмечается, что если патруль задержит ребёнка в общественном месте, то родителям придётся платить штраф.

— Это информация не соответствует действительности, — прокомментировали рассылку в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Сообщения о ежедневных патрулях полиции с 25 марта по 12 апреля распространялись в чатах WhatsApp.

Рассылка оказалась фейком

Рассылка оказалась фейком

Новосибирцы регулярно получают фейковые рассылки. Так, горожане пересылали друг другу сообщение о бананах с китайским вирусом, о смерти мальчика, который выпил «Тархун», и о Дедах Морозах, которые угощают детей снюсом.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

все о коронавирусефейки
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (62)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!