Как Новосибирск будет жить с понедельника: 6 заявлений от правительства области

После спецобращения президента, которое состоялось накануне (президент объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля), правительство Новосибирской области созвало журналистов на брифинг и объяснило, как наш регион будет жить с понедельника. НГС вел онлайн-трансляцию с совещания. Кратко рассказываем об основных тезисах.

Торговые центры массово и принудительно закрываться не будут. Региональное правительство рекомендовало им закрыться, но это только рекомендация, а не приказ, подчеркнул замгубернатора Сергей Сёмка. Продуктовые магазины будут работать в обычном режиме. Так что, дорогие читатели, никакого ажиотажа — еды хватит на всех.

По вопросу выплаты зарплат для тех, кого ждет нерабочая неделя, жители должны обратиться к своим работодателям — они, по словам Сергея Сёмки, владеют всей информацией. Президент в своем обращении упомянул, что нерабочая неделя предусматривает выплату зарплаты.

Карантин пока не вводится. Запрета выходить на улицу нет. Но чиновники порекомендовали людям старше 65 лет не выходить на улицу. В других регионах меры строже. Например, в Тюменской области пенсионеров и хронических больных (даже молодых) направили на обязательную самоизоляцию (домашний карантин) — власти будут даже контролировать, выходят ли те из дома, по транспортным картам. Всем дадут единовременную выплату в 2000 рублей. В Новосибирской области такие строгие меры пока не предпринимают.

Все работодатели в регионе отныне обязаны ежедневно проверять температуру у работников. Детские сады в регионе закрыты не будут, поскольку часть предприятий продолжает работать. Для таких родителей в детсадах создадут дежурные группы — по заявкам мам и пап соответствующее количество воспитателей, педагогов будут оставаться на работе и присматривать за малышами.

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