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Тема дня Закроют ли детсады в Новосибирске
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Всем сотрудникам будут по-прежнему измерять температуру

Всем сотрудникам будут по-прежнему измерять температуру

В Новосибирске детские сады закрывать не будут — об этом сообщили в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу и мэрии Новосибирска.

— Детские сады на следующей неделе рекомендовано перевести в режим дежурных групп, по заявкам родителей соответствующее количество воспитателей, педагогов будут оставаться на работе и обеспечивать уход за нашими малышами, — цитирует оперштаб губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Родители сами должны принять решение, отправлять ли ребёнка в детский сад, и сообщить воспитателям.

— В каждом детском дошкольном учреждении будет дежурная группа, где будут собираться ребятишки вне зависимости от возраста именно тех родителей, которые вынуждены оставаться на работе и производстве, — объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Школьникам продлят каникулы до 12 апреля. Средние профессиональные образовательные организации будут отдыхать всю следующую неделю. Каникулы для вузов установлены Министерством высшего образования и науки России.

После спецобращения президента, которое состоялось накануне (президент объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля. — Прим. ред.), правительство Новосибирской области созвало журналистов на брифинг и объяснило, как наш регион будет жить с понедельника. НГС вел онлайн-трансляцию с совещания. Кратко рассказываем об основных тезисах — 6 заявлений от правительства.

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коронавирус в Новосибирскедетские сады
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