В Новосибирске детские сады закрывать не будут — об этом сообщили в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу и мэрии Новосибирска.



— Детские сады на следующей неделе рекомендовано перевести в режим дежурных групп, по заявкам родителей соответствующее количество воспитателей, педагогов будут оставаться на работе и обеспечивать уход за нашими малышами, — цитирует оперштаб губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Родители сами должны принять решение, отправлять ли ребёнка в детский сад, и сообщить воспитателям.