В Новосибирске детские сады закрывать не будут — об этом сообщили в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу и мэрии Новосибирска.
— Детские сады на следующей неделе рекомендовано перевести в режим дежурных групп, по заявкам родителей соответствующее количество воспитателей, педагогов будут оставаться на работе и обеспечивать уход за нашими малышами, — цитирует оперштаб губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
Родители сами должны принять решение, отправлять ли ребёнка в детский сад, и сообщить воспитателям.
— В каждом детском дошкольном учреждении будет дежурная группа, где будут собираться ребятишки вне зависимости от возраста именно тех родителей, которые вынуждены оставаться на работе и производстве, — объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Школьникам продлят каникулы до 12 апреля. Средние профессиональные образовательные организации будут отдыхать всю следующую неделю. Каникулы для вузов установлены Министерством высшего образования и науки России.
После спецобращения президента, которое состоялось накануне (президент объявил о нерабочей неделе с