26 марта четверг
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 1/10
usd 77.79
eur 84.15
Тема дня Закроют ли детсады в Новосибирске
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 1/10
usd 77.79
eur 84.15

Все новости

Все новости
Хоум-офис — это история про то, как поспать лишний час и работать хоть на кухне, хоть в постели

Хоум-офис — это история про то, как поспать лишний час и работать хоть на кухне, хоть в постели

Который день пытаетесь укротить удаленку, но не получается? То диван манит, то кот кажется не наглаженным? Понимаем и поэтому приготовили для вас чек-лист продуктивной работы из дома. Всего несколько пунктов, и рабочий день снова станет насыщенным.

Сохраняйте чек-лист, пользуйтесь им каждый день, пока офис снова не распахнет для вас двери!

Памятку можно распечатать и ставить галочки на выполненных пунктах каждый день. Кроме выходных, разумеется

Памятку можно распечатать и ставить галочки на выполненных пунктах каждый день. Кроме выходных, разумеется

Кстати, раньше мы советовали, как правильно самоизолироваться и на это время организовать рабочее пространство. Психологи советуют отделить рабочую зону от жилой, а также переодеваться из домашней одежды в рабочую — это поможет морально собраться и сделать все, что запланировали. Не забывайте про перерывы на отдых и еду: карантин карантином, а обед — по расписанию!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусудаленкахоум-офис
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!