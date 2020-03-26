Который день пытаетесь укротить удаленку, но не получается? То диван манит, то кот кажется не наглаженным? Понимаем и поэтому приготовили для вас чек-лист продуктивной работы из дома. Всего несколько пунктов, и рабочий день снова станет насыщенным.
Сохраняйте чек-лист, пользуйтесь им каждый день, пока офис снова не распахнет для вас двери!
Кстати, раньше мы советовали, как правильно самоизолироваться и на это время организовать рабочее пространство. Психологи советуют отделить рабочую зону от жилой, а также переодеваться из домашней одежды в рабочую — это поможет морально собраться и сделать все, что запланировали. Не забывайте про перерывы на отдых и еду: карантин карантином, а обед — по расписанию!