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Автовокзал объяснил закрытие здания на Красном проспекте

Основные причины — низкая пропускная способность и несоответствие требованиям

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Здание автовокзала на Красном проспекте начали строить почти 15 лет назад

Здание автовокзала на Красном проспекте начали строить почти 15 лет назад

В администрации автовокзала назвали причины закрытия здания на Красном проспекте — с 6 апреля рейсы будут отправляться только с автовокзала на Гусинобродском шоссе и с автостанций.

— Вопрос о закрытии автовокзала с существующим функционалом назрел уже давно. Здание автовокзала не соответствует современным требованиям и обладает низкой пропускной способностью из-за своего местонахождения, — объяснили в пресс-службе новосибирского автовокзала. — Закрытие автовокзала стало возможным после того, как была реализована программа по созданию сети автостанций в городе.

В мэрии напомнили, что здание на Красном проспекте является объектом незавершенного строительства, в котором зарегистрирована доля муниципального образования города Новосибирска 285311/1059450 в праве общей долевой собственности.

— Принимая во внимание, что на данный объект незавершенного строительства зарегистрированы права множества лиц, муниципалитет не вправе распоряжаться объектом в целом, — отметили в мэрии.

С 6 апреля автовокзал на Красном проспекте, 4 прекращает свою работу — пассажиры смогут уехать с автовокзала на Гусинобродском шоссе или с автостанций.

Купить билет и сесть на автобус можно будет в нескольких пунктах, расположенных в городе: Новосибирский автовокзал — Главный на Гусинобродском шоссе, 37/2; автостанция «Ж/д вокзал — Главный», ул. Дмитрия Шамшурина, 43; автостанция «Юго-Западная», ул. Станиславского, 34; автостанция «Хилокская», ул. Хилокская, 19, к. 4; автостанция «Аэропорт Толмачево», г. Обь, аэропорт Толмачево, терминал А.

— Обновленное расписание рейсов, отправляющихся с Новосибирского автовокзала — Главного и автостанций, будет опубликовано по завершении формирования новых маршрутов, — рассказали ранее в пресс-службе новосибирского автовокзала.

История со строительством здания для автовокзала на Красном проспекте довольно запутанная. Его начали строить в 2006 году, но семь лет назад стройка остановилась. У здания порядка 70 собственников, которые в компании с мэрией пока так и не сумели закончить строительство. Автовокзал занимал небольшую часть площади здания. В декабре в Новосибирске открылся новый автовокзал на Гусинобродском шоссе.

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автовокзал на Красном проспектеавтовокзал на Гусинобродском шоссе
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