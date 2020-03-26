Не знаете, чем занять себя во время карантина и внеочередных длинных выходных? Читайте! Тем более что многие платформы открыли свободный доступ к своим ресурсам. К ним присоединился и медиахолдинг Hearst Shkulev Group. А это сразу несколько популярных и известных журналов: ELLE, ELLE girl, ELLE DECORATION, MAXIM, Marie Claire, «Счастливые родители», PSYCHOLOGIES и «Вокруг света». Издания входят в тот же холдинг, что и наш сайт.

Бесплатные версии журналов доступны на платформах Joomag (в App Store и Google Play) и NapoleonIT (в App Store). Эксклюзивный контент глянца будет бесплатным ближайший месяц. Погружайтесь в мир моды и красоты, находите ответы на самые важные вопросы, открывайте мир и путешествуйте вместе с авторами материалов, пока закрыты международные границы.