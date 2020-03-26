В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании — мужчина 17 марта, угрожая ножом, напал на флориста. Видео происшествия было опубликовано в том числе и на НГС, а владелица салона рассказала подробности той ночи.
— Флорист оказала сопротивление нападавшему и смогла дотянуться до тревожной кнопки. Заметив это, злоумышленник скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию. Увидев себя в СМИ, 24 марта мужчина явился в отдел полиции
В Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области уже возбудили против новосибирца уголовное дело по ст. 30,
В середине марта ещё одно нападение было совершено на другую жительницу Новосибирска — мужчина, с которым она познакомилась в интернете, пришёл к ней в гости, пригрозил пистолетом и забрал деньги.