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Пострадавшая сотрудница салона обратилась в полицию, а видео было опубликовано в СМИ

Пострадавшая сотрудница салона обратилась в полицию, а видео было опубликовано в СМИ

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании — мужчина 17 марта, угрожая ножом, напал на флориста. Видео происшествия было опубликовано в том числе и на НГС, а владелица салона рассказала подробности той ночи.

— Флорист оказала сопротивление нападавшему и смогла дотянуться до тревожной кнопки. Заметив это, злоумышленник скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию. Увидев себя в СМИ, 24 марта мужчина явился в отдел полиции № 4 «Калининский» УМВД России по городу Новосибирску с повинной. Им оказался ранее не судимый 34-летний житель Калининского района, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области уже возбудили против новосибирца уголовное дело по ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 (покушение на изнасилование). Мера пресечения мужчине пока не определена.

В середине марта ещё одно нападение было совершено на другую жительницу Новосибирска — мужчина, с которым она познакомилась в интернете, пришёл к ней в гости, пригрозил пистолетом и забрал деньги.

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