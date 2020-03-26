В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании — мужчина 17 марта, угрожая ножом, напал на флориста. Видео происшествия было опубликовано в том числе и на НГС, а владелица салона рассказала подробности той ночи.



— Флорист оказала сопротивление нападавшему и смогла дотянуться до тревожной кнопки. Заметив это, злоумышленник скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию. Увидев себя в СМИ, 24 марта мужчина явился в отдел полиции № 4 «Калининский» УМВД России по городу Новосибирску с повинной. Им оказался ранее не судимый 34-летний житель Калининского района, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.