Новосибирский метрополитен переходит на режим работы выходного дня — в будни интервал между поездами будет минимум 6 минут.



По информации новосибирского метрополитена, с 28 марта по 3 апреля метро будет работать по графику выходного дня со следующим интервалом движения поездов:



Ленинская линия:



с 06:00 до 07:00 — 8–14 минут

с 07:00 до 19:00 — 6 минут

с 19:00 до 21:00 — 7 минут

с 21:00 до 22:00 — 8 минут

с 22:00 до 24:00 — 10–12 минут



Дзержинская линия:



с 06:00 до 07:00 — 9–14 минут

с 07:00 до 20:00 — 6 минут

с 20:00 до 22:00 — 8 минут

с 22:00 до 24:00 — 13–14 минут

