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Новый режим работы метро связан с заявлением президента о том, что следующая неделя — нерабочая

Новый режим работы метро связан с заявлением президента о том, что следующая неделя — нерабочая

Новосибирский метрополитен переходит на режим работы выходного дня — в будни интервал между поездами будет минимум 6 минут.

По информации новосибирского метрополитена, с 28 марта по 3 апреля метро будет работать по графику выходного дня со следующим интервалом движения поездов:

Ленинская линия:

с 06:00 до 07:00 — 8–14 минут
с 07:00 до 19:00 — 6 минут
с 19:00 до 21:00 — 7 минут
с 21:00 до 22:00 — 8 минут
с 22:00 до 24:00 — 10–12 минут

Дзержинская линия:

с 06:00 до 07:00 — 9–14 минут
с 07:00 до 20:00 — 6 минут
с 20:00 до 22:00 — 8 минут
с 22:00 до 24:00 — 13–14 минут

Вчера президент Владимир Путин выступил с обращением к нации по поводу ситуации с коронавирусом. Владимир Путин заявил, что следующая неделя будет нерабочей для всех россиян, кроме экстренных служб, органов власти и тех, кто обеспечивает людей самым необходимым. В том числе, будет работать транспорт.

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метронеделя выходныхобращение Путина
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