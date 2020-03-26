Новосибирский метрополитен переходит на режим работы выходного дня — в будни интервал между поездами будет минимум 6 минут.
По информации новосибирского метрополитена, с 28 марта по 3 апреля метро будет работать по графику выходного дня со следующим интервалом движения поездов:
Ленинская линия:
с 06:00 до 07:00 — 8–14 минут
с 07:00 до 19:00 — 6 минут
с 19:00 до 21:00 — 7 минут
с 21:00 до 22:00 — 8 минут
с 22:00 до 24:00 — 10–12 минут
Дзержинская линия:
с 06:00 до 07:00 — 9–14 минут
с 07:00 до 20:00 — 6 минут
с 20:00 до 22:00 — 8 минут
с 22:00 до 24:00 — 13–14 минут
Вчера президент Владимир Путин выступил с обращением к нации по поводу ситуации с коронавирусом. Владимир Путин заявил, что следующая неделя будет нерабочей для всех россиян, кроме экстренных служб, органов власти и тех, кто обеспечивает людей самым необходимым. В том числе, будет работать транспорт.