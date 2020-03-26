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22 апреля хотели сделать выходным, чтобы вы высказали свое отношение к поправкам в Конституцию

22 апреля хотели сделать выходным, чтобы вы высказали свое отношение к поправкам в Конституцию

Если вы собирались отдохнуть 22 апреля, потому что его уже объявили выходным из-за голосования по поправкам в Конституцию, приготовьтесь все же выйти на работу. В связи с переносом голосования по поправке к Конституции на более поздний срок 22 апреля снова будет рабочим днем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

Ранее Владимир Путин во время своего обращения к россиянам заявил, что голосование по поправкам в Конституцию не состоится 22 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.

— Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь. Абсолютным приоритетом для нас являются здоровье, жизнь и безопасность граждан. Поэтому решено перенести голосование на более позднюю дату, — заявил президент.

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Конституция РФвыходнойголосование
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