Если вы собирались отдохнуть 22 апреля, потому что его уже объявили выходным из-за голосования по поправкам в Конституцию, приготовьтесь все же выйти на работу. В связи с переносом голосования по поправке к Конституции на более поздний срок 22 апреля снова будет рабочим днем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».



Ранее Владимир Путин во время своего обращения к россиянам заявил, что голосование по поправкам в Конституцию не состоится 22 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.