Правительство России поручило Росавиации прекратить все регулярное и чартерное авиасообщение в другие страны и обратно. Запрет вступает в силу 27 марта. Об этом сообщается на сайте правительства. Исключение сделают только для рейсов, вывозящих россиян из-за рубежа.

23 марта Росавиация уже ограничила авиасообщение со всеми странами, но это ограничение не касалось рейсов из Москвы в столицы и крупные города ряда государств.



Полный список стран и направлений опубликован на сайте Росавиации. В нем 146 стран.

