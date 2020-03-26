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Когда вернут авиасообщение, неизвестно

Когда вернут авиасообщение, неизвестно

Правительство России поручило Росавиации прекратить все регулярное и чартерное авиасообщение в другие страны и обратно. Запрет вступает в силу 27 марта. Об этом сообщается на сайте правительства. Исключение сделают только для рейсов, вывозящих россиян из-за рубежа.

23 марта Росавиация уже ограничила авиасообщение со всеми странами, но это ограничение не касалось рейсов из Москвы в столицы и крупные города ряда государств.

Полный список стран и направлений опубликован на сайте Росавиации. В нем 146 стран.

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