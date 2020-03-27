Что сейчас с организатором вечеринки

Как рассказывает адвокат Елена Добрицкая (представляет интересы Антона Шматова), во время домашнего ареста Антон продолжает заниматься научной деятельностью, а также изучает уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Кроме того, он начал работать над документальным фильмом, посвященным истории вечеринок Walter Party:



— Они хотят снять документальный фильм о том, как родилась идея таких вечеринок, как проходили первые вечеринки, как это все развивалось, почему формат пользовался такой широкой популярностью среди молодежи города, ну и особое внимание планируется уделить этому трагическому событию, — рассказала Елена Добрицкая.



По словам адвоката, идея документального фильма появилась у Шматова давно, и некоторые снятые для него видеоролики позже пригодились следствию.

Организация вечеринок для Шматова и Одинцова была как хобби — денег от этого не получал никто из команды:



— Какой-то наживы, коммерциализации — такой цели ни у кого не было. Прибыль с этих вечеринок не получал ни один из организаторов. Деньги за вход они взимали, чтобы можно было расплатиться за аренду, свет, звук. Если даже что-то оставалось, они оставляли до следующей вечеринки, на подготовку, никто эти деньги не делил. Это не коммерческая история абсолютно — это для души, — объяснила Елена Добрицкая.

