Почти два месяца прошло со дня трагедии в новосибирском Академгородке — ночью с 1 на 2 февраля в здании, где проходила гаражная вечеринка, под тяжестью снега обрушилась крыша. В понедельник, 30 марта, одному из подозреваемых — организатору вечеринки Антону Шматову — будут пересматривать меру пресечения (сейчас он находится под домашним арестом). Кто еще проходит по громкому делу и как изменилась их жизнь за эти месяцы — узнала журналист НГС Маша Вьюн.
Под завалами той ночью оказались несколько человек — один погиб, еще четверых увезли в больницу. Двое до сих пор лечатся. Организатора вечеринки Антона Шматова отправили под домашний арест, а второго — Данила Одинцова — под подписку о невыезде. Позже под домашний арест отправили и Владимира Понуровского — замдиректора ФГУП «ЖКХ ННЦ». Именно в ведении этого предприятия находилось здание, в котором обрушилась крыша.
Что сейчас с организатором вечеринки
Как рассказывает адвокат Елена Добрицкая (представляет интересы Антона Шматова), во время домашнего ареста Антон продолжает заниматься научной деятельностью, а также изучает уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Кроме того, он начал работать над документальным фильмом, посвященным истории вечеринок Walter Party:
— Они хотят снять документальный фильм о том, как родилась идея таких вечеринок, как проходили первые вечеринки, как это все развивалось, почему формат пользовался такой широкой популярностью среди молодежи города, ну и особое внимание планируется уделить этому трагическому событию, — рассказала Елена Добрицкая.
По словам адвоката, идея документального фильма появилась у Шматова давно, и некоторые снятые для него видеоролики позже пригодились следствию.
Организация вечеринок для Шматова и Одинцова была как хобби — денег от этого не получал никто из команды:
— Какой-то наживы, коммерциализации — такой цели ни у кого не было. Прибыль с этих вечеринок не получал ни один из организаторов. Деньги за вход они взимали, чтобы можно было расплатиться за аренду, свет, звук. Если даже что-то оставалось, они оставляли до следующей вечеринки, на подготовку, никто эти деньги не делил. Это не коммерческая история абсолютно — это для души, — объяснила Елена Добрицкая.
Здание, по ее словам, принадлежит Российской Федерации и находится в хозяйственном ведении ФГУП «ЖКХ ННЦ».
— У них в аренду было взято помещение для проведения вечеринки. Ни один арендатор, если это дополнительно не обговаривается, не должен снег чистить. Согласно постановлению Госстроя №170, толщина снега на эксплуатируемой крыше не должна превышать 30 сантиметров. Там нагрузка снеговая была около метра, это должен был убирать собственник. По большому счету, под этими же завалами мог и Шматов оказаться, кто угодно. Как связать эти два события — то, что обвалилась крыша, под этими завалами оказались люди, и саму организацию вечеринки? Очевидно, что связи не имеется. Собственник же готовил помещение, проводил туда электричество, — рассказала адвокат.
Она добавила, что перед сдачей помещения собственник счистил только снеговые навесы, а саму крышу не чистил.
Почему не почистили крышу постройки
Адвокат заместителя директора ФГУП «ЖКХ ННЦ» Владимира Понуровского Валерий Асанов подтвердил корреспонденту НГС, что Понуровский счищал снеговые навесы, но о наличии в здании пристройки не знал:
— Он ее чистил, но там есть такая деталь, что это помещение относительно недавно передано ЖКХ ННЦ. Обрушение произошло не самого здания, а пристройки, а в документах этой пристройки вообще нет. Подход к этому зданию со стороны территории не позволял увидеть, что там, с тыльной стороны, за забором, имеется какая-то пристройка. О ее существовании, насколько я понимаю, никто не знал. А само здание имеет монументальный характер, там железобетонные перекрытия, никакой угрозы оно не представляло и не представляет, — объяснил Валерий Асанов.
Владимир Понуровский, по его словам, вместе с арендатором осматривал здание изнутри и не видел пристройку.
— Понуровский регулярно давал указания счищать снеговые навесы, которые могут обрушиться. А непосредственный снег с крыши нет необходимости счищать, потому что здание очень крепкое. Он работал согласно своим должностным обязанностям. Сдача помещения в аренду входит в его обязанности. Естественно, все свои действия он согласовывал с руководством и осуществлял исключительно по указаниям руководства. Но, как вы понимаете, все текущие указания руководства происходят устно, не оформляется же каждое указание каким-то приказом или распоряжением. Каждый день проходят планерки, на которых озвучиваются задачи, а подчиненные эти задачи выполняют, — рассказал адвокат.
Второго организатора вечеринки, Данила Одинцова, отправили под подписку о невыезде. Как объясняет адвокат Одинцова Мария Мамонтова, это произошло, потому что Шматов решал основные организационные моменты, в том числе именно он договаривался об аренде помещения.
Мы уже публиковали колонку координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева. Там он рассуждал о том, что причины трагедии гораздо глубже, а обвинять в обрушении крыши организатора вечеринки странно.
Крыша пристройки в кафе на бульваре Молодежи обрушилась ночью 2 февраля. Под завалами погибла 22-летняя студентка медицинского вуза Туяна Прушенова. Все, что известно о трагедии, мы рассказывали в онлайн-репортаже. Также мы публиковали видео, как спасатели разгребали завалы и искали людей.