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Детсады закроют? Карантин будет? Что ждёт новосибирцев на следующей неделе

Правительство Новосибирской области рассказало про нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля

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В регионе по-прежнему трудности со средствами защиты

В регионе по-прежнему трудности со средствами защиты

В Правительстве Новосибирской области рассказали, как регион будет жить на следующей неделе. Накануне президент Владимир Путин объявил её нерабочей.

Журналисты НГС вели онлайн из здания регионального правительства — читайте подробности о принятых мерах.

Александра Бруня

До брифинга ещё полчаса, поэтому вспомним, о чём вчера говорил президент.

Александра Бруня

Владимир Путин во время своего обращения к россиянам заявил, что голосование по поправкам в Конституцию не состоится 22 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.

— Абсолютным приоритетом для нас являются здоровье, жизнь и безопасность граждан. Поэтому решено перенести голосование на более позднюю дату, — заявил президент.

Александра Бруня

Следующая неделя в России будет нерабочей для всех, кто не трудится в экстренных службах, органах власти и тех, кто обеспечивает людей самым необходимым (например, фармацевтов).

— Давайте не будем поступать, полагаясь на русский авось. Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит в других странах, может стать нашим будущим. Надо поберечь себя и своих близких, — попросил президент.

Александра Бруня

Мы посмотрели, как на сообщение о нерабочей неделе отреагировали жители Новосибирска, и выбрали 11 показательных комментариев.

Александра Бруня
На входе в здание Правительства Новосибирской области у посетителей проверяют температуру

На входе в здание Правительства Новосибирской области у посетителей проверяют температуру

Александра Бруня

Владимир Путин рассказал, что с апреля по июнь всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут дополнительно выплачивать по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трёх лет.

Выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно семьи должны начать получать в июне, а не в июле, как планировалось раньше.

75 и 50 тысяч рублей к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла выплатят раньше обычного — уже в апреле.

Александра Бруня

Главные тезисы выступления президента можно посмотреть здесь.

Александра Бруня
Корреспондент НГС рассказала, что сейчас в региональном правительстве немного людей, но уборка всё равно проводится

Корреспондент НГС рассказала, что сейчас в региональном правительстве немного людей, но уборка всё равно проводится

Александра Бруня

Владимир Путин пообещал помочь малому и среднему бизнесу остаться на плаву. Помощи ждать стоит и микропредприятиям, особенно занятым в сфере услуг. Они больше остальных ощущают сокращение заказов и снижение выручки.

Александра Бруня

Сегодня официально был опубликован указ Владимира Путина о том, что следующая неделя будет нерабочей. Почитать полностью его можно здесь.

Александра Бруня
Брифинг должен начаться примерно через 10 минут

Брифинг должен начаться примерно через 10 минут

Александра Бруня

Вы собирались отдохнуть 22 апреля? Вам придётся поменять свои планы. В связи с переносом голосования по поправке к Конституции на более поздний срок 22 апреля снова будет рабочим днем.

Александра Бруня
В отделе регионального минздрава не рады курьерам в верхней одежде

В отделе регионального минздрава не рады курьерам в верхней одежде

Александра Бруня
Брифинг начался

Брифинг начался

Александра Бруня

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка сообщил, что продуктовые магазины будут работать в обычном режиме.

Александра Бруня

Сергей Сёмка сообщил, что региональное правительство порекомендовало ТЦ закрыться — но это только рекомендация, а не приказ.

Александра Бруня

В региональном Правительстве уточнили, что по вопросу зарплаты жители должны обратиться к своим работодателям — они, по словам Сёмки, владеют всей информацией.

Александра Бруня

Сёмка заявил, что сейчас региональное правительство разрабатывает собственные меры поддержки для новосибирского бизнеса, помимо тех, что озвучил Владимир Путин, — они будут определены в течение недели.

Александра Бруня

— Желательно вообще не выходить из дома тем, кто старше 65 лет, и покупать продукты через детей, внуков, волонтёров, — порекомендовал Сергей Сёмка.

Александра Бруня

Сёмка также напомнил, что все работодатели в регионе обязаны ежедневно проверять температуру у работников.

Александра Бруня

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов заявил, что детские сады теперь будут в регионе работать в режиме дежурных групп.

Александра Бруня

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов заявил, что детские сады теперь будут в регионе работать в режиме дежурных групп.

Родители должны написать заявление в детском саду, чтобы ребёнок продолжал ходить в дошкольное учреждение

Родители должны написать заявление в детском саду, чтобы ребёнок продолжал ходить в дошкольное учреждение

Александра Бруня

В детских садах будут специальные группы для детей, у которых родители на работе. Сколько групп будет, пока неизвестно — они будут формироваться по мере необходимости. Родителям нужно написать только заявление — никаких справок не требуется.

В группе по нормам будет не более 12 человек.

Александра Бруня

Нелюбов сообщил, что школьные каникулы продлеваются до 12 апреля. Будут ли перенесены сроки окончания учебного года, пока непонятно.

Дополнительные секции и кружки на время школьных каникул закрываются.

Александра Бруня

— В период каникул мы обучаем сотрудников сферы образования переходу на дистанционное обучение, и, конечно, средняя заработная плата сохраняется, — рассказал Сергей Нелюбов.

Александра Бруня

Сейчас региональным правительством прорабатывается вопрос организации дистанционного обучения для детей до 7 лет для подготовки к школе.

Александра Бруня

Нелюбов заявил, что могут быть перенесены даты ЕГЭ и ОГЭ — сейчас этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне.

Александра Бруня

В школах могут ввести кабинетную систему (это одна из моделей дальнейшего обучения школьников после каникул). Класс будет заниматься по всем предметам в одном кабинете.

Александра Бруня

На этом мы завершаем онлайн-трансляцию. Берегите себя!

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