Детсады закроют? Карантин будет? Что ждёт новосибирцев на следующей неделе

Владимир Путин во время своего обращения к россиянам заявил, что голосование по поправкам в Конституцию не состоится 22 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.



— Абсолютным приоритетом для нас являются здоровье, жизнь и безопасность граждан. Поэтому решено перенести голосование на более позднюю дату, — заявил президент.

