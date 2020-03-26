Детсады закроют? Карантин будет? Что ждёт новосибирцев на следующей неделе

До брифинга ещё полчаса, поэтому вспомним, о чём вчера говорил президент.
Владимир Путин во время своего обращения к россиянам заявил, что голосование по поправкам в Конституцию не состоится 22 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.
— Абсолютным приоритетом для нас являются здоровье, жизнь и безопасность граждан. Поэтому решено перенести голосование на более позднюю дату, — заявил президент.
Следующая неделя в России будет нерабочей для всех, кто не трудится в экстренных службах, органах власти и тех, кто обеспечивает людей самым необходимым (например, фармацевтов).
— Давайте не будем поступать, полагаясь на русский авось. Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит в других странах, может стать нашим будущим. Надо поберечь себя и своих близких, — попросил президент.
Мы посмотрели, как на сообщение о нерабочей неделе отреагировали жители Новосибирска, и выбрали 11 показательных комментариев.
Владимир Путин рассказал, что с апреля по июнь всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут дополнительно выплачивать по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трёх лет.
Выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно семьи должны начать получать в июне, а не в июле, как планировалось раньше.
75 и 50 тысяч рублей к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла выплатят раньше обычного — уже в апреле.
Владимир Путин пообещал помочь малому и среднему бизнесу остаться на плаву. Помощи ждать стоит и микропредприятиям, особенно занятым в сфере услуг. Они больше остальных ощущают сокращение заказов и снижение выручки.
Сегодня официально был опубликован указ Владимира Путина о том, что следующая неделя будет нерабочей. Почитать полностью его можно здесь.
Вы собирались отдохнуть 22 апреля? Вам придётся поменять свои планы. В связи с переносом голосования по поправке к Конституции на более поздний срок 22 апреля снова будет рабочим днем.
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка сообщил, что продуктовые магазины будут работать в обычном режиме.
Сергей Сёмка сообщил, что региональное правительство порекомендовало ТЦ закрыться — но это только рекомендация, а не приказ.
В региональном Правительстве уточнили, что по вопросу зарплаты жители должны обратиться к своим работодателям — они, по словам Сёмки, владеют всей информацией.
Сёмка заявил, что сейчас региональное правительство разрабатывает собственные меры поддержки для новосибирского бизнеса, помимо тех, что озвучил Владимир Путин, — они будут определены в течение недели.
— Желательно вообще не выходить из дома тем, кто старше 65 лет, и покупать продукты через детей, внуков, волонтёров, — порекомендовал Сергей Сёмка.
Сёмка также напомнил, что все работодатели в регионе обязаны ежедневно проверять температуру у работников.
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов заявил, что детские сады теперь будут в регионе работать в режиме дежурных групп.
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов заявил, что детские сады теперь будут в регионе работать в режиме дежурных групп.
В детских садах будут специальные группы для детей, у которых родители на работе. Сколько групп будет, пока неизвестно — они будут формироваться по мере необходимости. Родителям нужно написать только заявление — никаких справок не требуется.
В группе по нормам будет не более 12 человек.
Нелюбов сообщил, что школьные каникулы продлеваются до 12 апреля. Будут ли перенесены сроки окончания учебного года, пока непонятно.
Дополнительные секции и кружки на время школьных каникул закрываются.
— В период каникул мы обучаем сотрудников сферы образования переходу на дистанционное обучение, и, конечно, средняя заработная плата сохраняется, — рассказал Сергей Нелюбов.
Сейчас региональным правительством прорабатывается вопрос организации дистанционного обучения для детей до 7 лет для подготовки к школе.
Нелюбов заявил, что могут быть перенесены даты ЕГЭ и ОГЭ — сейчас этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне.
В школах могут ввести кабинетную систему (это одна из моделей дальнейшего обучения школьников после каникул). Класс будет заниматься по всем предметам в одном кабинете.
На этом мы завершаем онлайн-трансляцию. Берегите себя!