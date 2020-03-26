Вчерашнее заявление президента о том, что следующая неделя в России будет выходной, ошеломило всю страну. Россияне до сих пор не знают, будут ли они работать, а если отдыхать — то оплатят ли им эти выходные. Еще больше непонятно, кто остается на посту, ведь президент оговорился, что аптеки, транспорт, банки и прочие структуры жизнеобеспечения продолжат работу.

Точку в этих вопросах должен поставить президентский указ, и он уже готов. Публикуем его целиком.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:

