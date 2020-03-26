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Общественный транспорт по указу президента продолжит работу и в выходные

Общественный транспорт по указу президента продолжит работу и в выходные

Вчерашнее заявление президента о том, что следующая неделя в России будет выходной, ошеломило всю страну. Россияне до сих пор не знают, будут ли они работать, а если отдыхать — то оплатят ли им эти выходные. Еще больше непонятно, кто остается на посту, ведь президент оговорился, что аптеки, транспорт, банки и прочие структуры жизнеобеспечения продолжат работу.

Точку в этих вопросах должен поставить президентский указ, и он уже готов. Публикуем его целиком.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:

1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. Настоящий Указ не распространяется на работников:

а) непрерывно действующих организаций;

б) медицинских и аптечных организаций;

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

3. Федеральным органам государственной власти определить численность федеральных государственных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих органов.

4. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления определить в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих органов.

5. Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих организаций.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вам уже объявили на работе, что следующая неделя — выходная?

    Если вы пропустили обращение президента к нации, то можете посмотреть его прямо сейчас.

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