Оперштаб рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в Новосибирске

Оперативный штаб рассказал о состоянии пяти заболевших коронавирусом в Новосибирске.
В регионе по-прежнему 5 человек, у которых выявили COVID-19. Четыре пациентки находятся в удовлетворительном состоянии, одна — в состоянии средней степени тяжести.
— 50 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшихся недавно в Россию, находятся в инфекционной больнице №1 Новосибирска. Из них у 15 человек тесты — в процессе обработки. У 30 человек результаты — отрицательные, — сообщает оперштаб.
В детскую больницу №3 поступил ребёнок с лёгкими признаками ОРВИ, который летел одним рейсом с инфицированной пациенткой. Одного ребёнка выписали, его тест на коронавирус отрицательный.
— Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находятся 7 детей, ожидающих результаты анализов на коронавирусную инфекцию. Все они в удовлетворительном состоянии, — добавили в оперштабе.
Мы ведём онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.
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