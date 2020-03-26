Оперштаб рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в Новосибирске

Оперативный штаб рассказал о состоянии пяти заболевших коронавирусом в Новосибирске.



В регионе по-прежнему 5 человек, у которых выявили COVID-19. Четыре пациентки находятся в удовлетворительном состоянии, одна — в состоянии средней степени тяжести.



— 50 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшихся недавно в Россию, находятся в инфекционной больнице №1 Новосибирска. Из них у 15 человек тесты — в процессе обработки. У 30 человек результаты — отрицательные, — сообщает оперштаб.



В детскую больницу №3 поступил ребёнок с лёгкими признаками ОРВИ, который летел одним рейсом с инфицированной пациенткой. Одного ребёнка выписали, его тест на коронавирус отрицательный.

