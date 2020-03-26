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Оперштаб рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в Новосибирске

У 30 человек, вернувшихся из-за рубежа с ОРВИ, отрицательные анализы на коронавирус. Другие ждут

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Четыре пациентки находятся в удовлетворительном состоянии, одна — в состоянии средней степени тяжести

Четыре пациентки находятся в удовлетворительном состоянии, одна — в состоянии средней степени тяжести

Оперативный штаб рассказал о состоянии пяти заболевших коронавирусом в Новосибирске.

В регионе по-прежнему 5 человек, у которых выявили COVID-19. Четыре пациентки находятся в удовлетворительном состоянии, одна — в состоянии средней степени тяжести.

— 50 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшихся недавно в Россию, находятся в инфекционной больнице №1 Новосибирска. Из них у 15 человек тесты — в процессе обработки. У 30 человек результаты — отрицательные, — сообщает оперштаб.

В детскую больницу №3 поступил ребёнок с лёгкими признаками ОРВИ, который летел одним рейсом с инфицированной пациенткой. Одного ребёнка выписали, его тест на коронавирус отрицательный.

— Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находятся 7 детей, ожидающих результаты анализов на коронавирусную инфекцию. Все они в удовлетворительном состоянии, — добавили в оперштабе.

Мы ведём онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.

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