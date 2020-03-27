Врачи подтвердили коронавирус у певца Льва Лещенко

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил положительный анализ на коронавирус у народного артиста Льва Лещенко. Несколько дней назад певца вместе с супругой Ириной госпитализировали на обследование. Вечером 25 марта появилась информация, что Лещенко перевели из терапии в реанимацию. Известно, что 12 марта певец вернулся с гастролей по США и Канаде и все эти дни был на самоизоляции.

— Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать этот пост, — написал Проценко на своей странице в Facebook. — Л.В. поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении.