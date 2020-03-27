Врачи подтвердили коронавирус у певца Льва Лещенко

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил положительный анализ на коронавирус у народного артиста Льва Лещенко. Несколько дней назад певца вместе с супругой Ириной госпитализировали на обследование. Вечером 25 марта появилась информация, что Лещенко перевели из терапии в реанимацию. Известно, что 12 марта певец вернулся с гастролей по США и Канаде и все эти дни был на самоизоляции.
— Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать этот пост, — написал Проценко на своей странице в Facebook. — Л.В. поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении.
Накануне мы созванивались с близким другом Льва Лещенко — актером и юмористом Владимиром Винокуром. Он подтвердил, что певец находится в больнице.
— Он лечится от двустороннего воспаления легких. Он и его супруга. Больше я ничего не знаю. Никаких нет... То, что бредит пресса — никаких вирусов нет. Лечат двустороннее воспаление легких, — сказал Винокур. — Реанимация — это не потому, что человек плохо чувствует себя, а потому что его лечат. 78 лет, что же вы хотите? Он находится там на процедурах.
Льву Лещенко 1 февраля исполнилось 78 лет. Карьеру певца он начал в 1969 году в труппе Московского театра оперетты. В 1970-м стал голосом Гостелерадио СССР — выступал в эфирах, записывал романсы, исполнял произведения зарубежных композиторов. Особую популярность Лещенко принесла песня «День Победы». Впервые он исполнил ее 45 лет назад — в 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Видео: RussiaAnDy / YouTube.com
Другие известные песни Лещенко — «Родительский дом», «Городские цветы», «Ни минуты покоя», «Соловьиная роща» и, конечно же, «Прощай».
Видео: Пользователь удалён / YouTube.com
Помимо звания Народного артиста РСФСР, которое Льву Лещенко присвоили в 1984 году, он — обладатель премий Московского комсомола, Ленинского комсомола, ордена Дружбы народов, Знака Почета, орденов «За заслуги перед Отечеством» первой, второй, третьей и четвертой степеней.
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