Разница в 10 км/ч: новосибирец обвинил камеры видеофиксации на Бугринском мосту в несправедливых штрафах

При этом разрешённая скорость на Бугринском мосту 60 км/ч. Согласно Правилам дорожного движения, штраф за превышение скорости менее чем на 20 км/ч отсутствует.



Какую скорость зафиксировала система



Через 12 дней Прицкау получил очередное уведомление о нарушении. На фото, которое приложено к уведомлению, зафиксирован момент, когда он обгоняет серый легковой автомобиль типа купе. В уведомлении указано, что автомобиль Прицкау двигался со скоростью 86 км/ч.



— Я не могу утверждать, что это сделано специально. Но факт остается фактом — система завышает показатели и выписывает штрафы в случаях, когда водитель соблюдает установленные ограничения, — заявляет автомобилист.

