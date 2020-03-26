Разница в 10 км/ч: новосибирец обвинил камеры видеофиксации на Бугринском мосту в несправедливых штрафах

Новосибирец Даниил Прицкау опубликовал видео, в котором заявил, что система видеофиксации на Бугринском мосту завысила его скорость и выписала несправедливый штраф. В ролике он продемонстрировал свою поездку и скорость, которую отследил его бортовой компьютер.
Решил пойти на эксперимент
Как рассказал Прицкау, штрафы за нарушение скорости в одном и том же месте — выезде на Бугринский мост со стороны левого берега — ему приходили не раз. Чтобы избегать такой ситуации, он начал включать в этом месте круиз-контроль с ограничением скорости, но штрафы продолжали стабильно приходить за нарушения в одном и том же месте. Тогда он решил провести эксперимент, который записал на видео.
В ролике, который автомобилист опубликовал на сервисе Youtube показано, что 12 марта в момент прохождения зоны видеофиксации автомобиль движется со скоростью 76 км/ч (это данные бортового компьютера).
При этом разрешённая скорость на Бугринском мосту 60 км/ч. Согласно Правилам дорожного движения, штраф за превышение скорости менее чем на 20 км/ч отсутствует.
Какую скорость зафиксировала система
Через 12 дней Прицкау получил очередное уведомление о нарушении. На фото, которое приложено к уведомлению, зафиксирован момент, когда он обгоняет серый легковой автомобиль типа купе. В уведомлении указано, что автомобиль Прицкау двигался со скоростью 86 км/ч.
— Я не могу утверждать, что это сделано специально. Но факт остается фактом — система завышает показатели и выписывает штрафы в случаях, когда водитель соблюдает установленные ограничения, — заявляет автомобилист.
Как отмечает Прицкау, у него в машине имеется четыре способа фиксации скорости: спидометр, видеорегистратор, сервис
Что говорят в ЦОДДе
Начальник Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» (отвечает, в частности, за работу всех систем видеофиксации) Виктор Шайдула сказал корреспонденту НГС, что не готов комментировать конкретную ситуацию без официального запроса. Но посоветовал попавшим в подобную ситуацию автомобилистам обращаться в ЦОДД с соответствующими жалобами, приложив все имеющиеся, по их мнению, доказательства.
Прицкау признает, что жалобы по этой ситуации пока не подавал.
Если вы, как и Даниил Прицкау, попали в подобную ситуацию, получали в последнее время несправедливые, по вашему мнению, штрафы, напишите в редакцию о том, где это случилось:
Штрафы за спорное превышение — не единственная новая проблема автомобилистов. Дорожные камеры вот-вот начнут распознавать водителей с телефоном в руках и выписывать им постановления: за пользование телефоном без гарнитуры положен штраф