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Юрий Лущенков останется под арестом до конца июня

Юрий Лущенков останется под арестом до конца июня

Сегодня, 26 марта, Железнодорожный районный суд продлил срок ареста бывшего руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области 58-летнего полковника Юрия Лущенкова.

— Суд постановил ходатайство старшего следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении Лущенкова Юрия Борисовича на два месяца 30 суток, — сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.

Таким образом, полный срок ареста составил четыре месяца 30 суток, срок продлён до 30 июня 2020 года.

Лущенкова обвиняют в получении взятки совместно с двумя адвокатами — по делу проходят также 32-летний Алексей Тишкевич и 68-летний Олег Чижиков из Заельцовской коллегии адвокатов. Сейчас они находятся в СИЗО. Заседания в Железнодорожном суде о продлении им меры пресечения пройдут 27 марта по делу Чижикова и 30 марта по делу Тишкевича.

По данным следствия, Юрий Лущенков и двое адвокатов получили крупную взятку от предпринимателя, задержанного за незаконную организацию и проведение азартных игр. Предприниматель заплатил 1,5 миллиона рублей за информацию о доказательствах по его уголовному делу. Деньги сообщники разделили поровну — каждому по 500 тысяч рублей.

Подробнее об обстоятельствах дела против Лущенкова читайте здесь — в распоряжении редакции НГС оказался полный текст постановления о возбуждении уголовного дела.

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судвзяткаЮрий Лущенков
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