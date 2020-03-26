Лущенкова обвиняют в получении взятки совместно с двумя адвокатами — по делу проходят также 32-летний Алексей Тишкевич и 68-летний Олег Чижиков из Заельцовской коллегии адвокатов. Сейчас они находятся в СИЗО. Заседания в Железнодорожном суде о продлении им меры пресечения пройдут 27 марта по делу Чижикова и 30 марта по делу Тишкевича.



По данным следствия, Юрий Лущенков и двое адвокатов получили крупную взятку от предпринимателя, задержанного за незаконную организацию и проведение азартных игр. Предприниматель заплатил 1,5 миллиона рублей за информацию о доказательствах по его уголовному делу. Деньги сообщники разделили поровну — каждому по 500 тысяч рублей.



Подробнее об обстоятельствах дела против Лущенкова читайте здесь — в распоряжении редакции НГС оказался полный текст постановления о возбуждении уголовного дела.