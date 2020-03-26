Всего планируют закупить 333 упаковки масок по 100 штук в каждой. Бактериальная фильтрация должна быть не менее 99%.



Электронный аукцион проведут 3 апреля. Победитель должен будет поставлять маски со дня заключения контракта до 21 декабря.



На заводе в Каменске-Уральском под Екатеринбургом круглосуточно делают медицинские маски, чтобы хоть как-то удовлетворить бешеный спрос, который возник из-за пандемии коронавируса.



Вместе с эпидемиологом Еленой Рожковой мы подготовили подробный ликбез о масках. Теперь вы будете точно знать, зачем они нужны, сколько, где, а главное — кто должен их носить.



Мы ведём онлайн-трансляцию обо всём, что касается коронавируса в Новосибирске.