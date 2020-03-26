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Маски будут поставлять до декабря

Маски будут поставлять до декабря

Станция скорой медицинской помощи объявила аукцион на покупку медицинских масок. Максимальная цена контракта составляет 999 тысяч 999 рублей, деньги выделят из средств учреждения.

— В связи со сложившейся эпидобстановкой возросла потребность в медицинских масках. Кроме текущей ситуации, необходимо предусмотреть запас до конца года. Маски приобретаются не только для защиты медицинских работников, но и для предотвращения распространения инфекции больными людьми. Сейчас и пациенты инфекционного профиля могут эвакуироваться в стационар в масках, — объяснила главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

Всего планируют закупить 333 упаковки масок по 100 штук в каждой. Бактериальная фильтрация должна быть не менее 99%.

Электронный аукцион проведут 3 апреля. Победитель должен будет поставлять маски со дня заключения контракта до 21 декабря.

На заводе в Каменске-Уральском под Екатеринбургом круглосуточно делают медицинские маски, чтобы хоть как-то удовлетворить бешеный спрос, который возник из-за пандемии коронавируса.

Вместе с эпидемиологом Еленой Рожковой мы подготовили подробный ликбез о масках. Теперь вы будете точно знать, зачем они нужны, сколько, где, а главное — кто должен их носить.

Мы ведём онлайн-трансляцию обо всём, что касается коронавируса в Новосибирске.

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