Станция скорой медицинской помощи объявила аукцион на покупку медицинских масок. Максимальная цена контракта составляет 999 тысяч 999 рублей, деньги выделят из средств учреждения.
— В связи со сложившейся эпидобстановкой возросла потребность в медицинских масках. Кроме текущей ситуации, необходимо предусмотреть запас до конца года. Маски приобретаются не только для защиты медицинских работников, но и для предотвращения распространения инфекции больными людьми. Сейчас и пациенты инфекционного профиля могут эвакуироваться в стационар в масках, — объяснила главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.
Всего планируют закупить 333 упаковки масок по 100 штук в каждой. Бактериальная фильтрация должна быть не менее 99%.
Электронный аукцион проведут 3 апреля. Победитель должен будет поставлять маски со дня заключения контракта до 21 декабря.
На заводе в Каменске-Уральском под Екатеринбургом круглосуточно делают медицинские маски, чтобы хоть как-то удовлетворить бешеный спрос, который возник из-за пандемии коронавируса.
Вместе с эпидемиологом Еленой Рожковой мы подготовили подробный ликбез о масках. Теперь вы будете точно знать, зачем они нужны, сколько, где, а главное — кто должен их носить.
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