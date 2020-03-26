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Криминал

Похитила 12 миллионов: жительницу Новосибирска осудят за мошенничество с квартирами

Женщина обманывала клиентов агентства недвижимости, в котором работала руководителем отдела продаж

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Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд

В Ленинский районный суд направлено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Новосибирска, обвиняемой по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

— В ходе следствия установлено, что подозреваемая, работая руководителем отдела продаж в агентстве недвижимости, при осуществлении сделок, связанных с участием в долевом строительстве, переуступкой прав требования и куплей-продажей квартир, расположенных на территории города Новосибирска, совершала хищение денежных средств, полученных от покупателей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

По версии следствия, подозреваемая брала у клиентов агентства залог для передачи продавцу недвижимости, но просто оставляла деньги у себя. Согласно материалам уголовного дела, с июля 2016 года по ноябрь 2018 года обвиняемая похитила у 14 граждан денежные средства на общую сумму 12 миллионов 420 тысяч рублей.

Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело уже направлено в Ленинский районный суд.

За совершение указанных преступлений ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Как не стать жертвой мошенников? НГС разбирал вместе с юристами и риелторами популярные схемы обмана при съёме и покупке квартир.

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судмошенничество
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