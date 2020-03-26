Похитила 12 миллионов: жительницу Новосибирска осудят за мошенничество с квартирами

По версии следствия, подозреваемая брала у клиентов агентства залог для передачи продавцу недвижимости, но просто оставляла деньги у себя. Согласно материалам уголовного дела, с июля 2016 года по ноябрь 2018 года обвиняемая похитила у 14 граждан денежные средства на общую сумму 12 миллионов 420 тысяч рублей.

Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело уже направлено в Ленинский районный суд.

За совершение указанных преступлений ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



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