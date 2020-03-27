В Новосибирской области выявлено пять заболевших коронавирусом. Еще четыре тысячи человек находятся на карантине — их лечение и наблюдение должны будут оплатить из фонда ОМС. В распоряжение корреспондента НГС попало письмо федерального фонда ОМС к властям и директорам территориального фонда ОМС. В нём говорится о приостановке диспансеризации, а также о новых тарифах, которые вводятся для оплаты лечения COVID-19.
«Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано внести изменения в территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и заключенные тарифные соглашения», — говорится в документе.
Федеральный фонд ОМС предлагает регионам изменить программы по диспансеризации — приостановить, а деньги направить на другие расходы, например, на финансирование работы поликлиник.
Также в территориальные программы ОМС должны ввести новые тарифы, чтобы оплачивать лечение пневмонии, которая вызвана новым коронавирусом COVID-19. Заболевших будут делить на две категории — с лёгким течением и тяжёлым. Для каждого из них предусмотрены свои коэффициенты.
Также отдельно будут оплачивать проведение ЭКМО — экстракорпоральную мембранную оксигенацию (обогащение крови пациента на специальном устройстве. — Прим. ред.)
Изменения в территориальную программу ОМС Новосибирской области должны быть внесены до 30 марта.
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НГС ведет онлайн-хронику о ситуацией с коронавирусом в Новосибирской области.
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