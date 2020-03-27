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Для больного лечение бесплатно, а вот для бюджета это огромные расходы

Для больного лечение бесплатно, а вот для бюджета это огромные расходы

В Новосибирской области выявлено пять заболевших коронавирусом. Еще четыре тысячи человек находятся на карантине — их лечение и наблюдение должны будут оплатить из фонда ОМС. В распоряжение корреспондента НГС попало письмо федерального фонда ОМС к властям и директорам территориального фонда ОМС. В нём говорится о приостановке диспансеризации, а также о новых тарифах, которые вводятся для оплаты лечения COVID-19.

«Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано внести изменения в территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и заключенные тарифные соглашения», — говорится в документе.

Федеральный фонд ОМС предлагает регионам изменить программы по диспансеризации — приостановить, а деньги направить на другие расходы, например, на финансирование работы поликлиник.

Также в территориальные программы ОМС должны ввести новые тарифы, чтобы оплачивать лечение пневмонии, которая вызвана новым коронавирусом COVID-19. Заболевших будут делить на две категории — с лёгким течением и тяжёлым. Для каждого из них предусмотрены свои коэффициенты.

Также отдельно будут оплачивать проведение ЭКМО — экстракорпоральную мембранную оксигенацию (обогащение крови пациента на специальном устройстве. — Прим. ред.)

Изменения в территориальную программу ОМС Новосибирской области должны быть внесены до 30 марта.

В Министерстве труда и социального развития НСО рассказали, какие меры принимаются для защиты пожилых новосибирцев: они находятся в группе риска по заболеваемости коронавирусом (подробности читайте тут).

НГС ведет онлайн-хронику о ситуацией с коронавирусом в Новосибирской области.

По последним данным, в России уже больше тысячи заболевших новой коронавирусной инфекцией. Какие регионы лидируют по количеству больных — смотрите тут.

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