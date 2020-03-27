В Новосибирской области выявлено пять заболевших коронавирусом. Еще четыре тысячи человек находятся на карантине — их лечение и наблюдение должны будут оплатить из фонда ОМС. В распоряжение корреспондента НГС попало письмо федерального фонда ОМС к властям и директорам территориального фонда ОМС. В нём говорится о приостановке диспансеризации, а также о новых тарифах, которые вводятся для оплаты лечения COVID-19.



«Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано внести изменения в территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и заключенные тарифные соглашения», — говорится в документе.