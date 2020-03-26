59% новосибирцев хотят работать из дома, 11% не устраивает такой формат. 24% опрошенных заявили, что не смогут работать из дома, и ещё 6% затруднились ответить на вопрос.



— 58% новосибирцев на удалёнке рассказали, что несмотря на переход в формат хоум-офиса, им удаётся сохранить обычный рабочий темп выполнения задач. Треть респондентов утверждают, что домашняя обстановка помогает им работать даже продуктивнее, чем обычно. А вот 9% не могут сосредоточиться дома, из-за чего их продуктивность страдает, — сообщает «Зарплата.ру».



39% тех, кто сейчас работает из дома, довольны таким форматом, они согласились бы так работать и после окончания карантина. 49% опрошенных хотели бы работать из дома несколько дней в неделю, и ещё 12% хотят вернуться в офис.



У 36% сотрудников удалённый формат работы запланирован до конца марта, 12% будут сидеть дома до мая, а ещё 3% — до лета. 49% отправили на удалёнку на неопределённый срок.



Ранее НГС в одной картинке показывал, какую зарплату получит человек, если его отправят на карантин. Некоторые на этом только заработают.

