Сервис по поиску работы «Зарплата.ру» опросил 916 новосибирцев и выяснил, нравится ли им работать из дома.
Результаты опроса показали, что пятая часть новосибирцев уже перешла на удалёнку, а 7% ждут, что их скоро переведут.
— В первую очередь в формат хоум-офиса переводят специалистов таких сфер, как IT, бухгалтерия и финансы, наука и образование, маркетинг и PR, продажи, — сообщила пресс-служба «Зарплаты.ру».
3% участников опроса отправили в бессрочный отпуск. 71% горожан продолжают ходить на работу, и начальство не планирует переводить их на удалёнку.
59% новосибирцев хотят работать из дома, 11% не устраивает такой формат. 24% опрошенных заявили, что не смогут работать из дома, и ещё 6% затруднились ответить на вопрос.
— 58% новосибирцев на удалёнке рассказали, что несмотря на переход в формат хоум-офиса, им удаётся сохранить обычный рабочий темп выполнения задач. Треть респондентов утверждают, что домашняя обстановка помогает им работать даже продуктивнее, чем обычно. А вот 9% не могут сосредоточиться дома, из-за чего их продуктивность страдает, — сообщает «Зарплата.ру».
39% тех, кто сейчас работает из дома, довольны таким форматом, они согласились бы так работать и после окончания карантина. 49% опрошенных хотели бы работать из дома несколько дней в неделю, и ещё 12% хотят вернуться в офис.
У 36% сотрудников удалённый формат работы запланирован до конца марта, 12% будут сидеть дома до мая, а ещё 3% — до лета. 49% отправили на удалёнку на неопределённый срок.
Ранее НГС в одной картинке показывал, какую зарплату получит человек, если его отправят на карантин. Некоторые на этом только заработают.
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