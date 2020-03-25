Пока сотрудники маленьких предприятий подыскивают новую работу, а их руководители готовятся к глобальным сокращениям, а то и вовсе к закрытию, Владимир Путин пообещал помочь компаниям остаться на плаву. Помощи ждать стоит малому и среднему бизнесу, а также микропредприятиям. Особенно — занятым в сфере услуг. Они больше остальных ощущают сокращение заказов и снижение выручки.



— Наша важнейшая задача — обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы, — подчеркнул президент. — Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

