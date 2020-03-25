Какие выплаты пообещал Путин детям, ветеранам и безработным

Выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно семьи должны начать получать в июне, а не в июле, как планировалось раньше.

75 и 50 тысяч рублей к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла выплатят раньше обычного — уже в апреле.

Все социальные пособия и льготы в ближайшие шесть месяцев должны продлеваться автоматически, без дополнительных справок и хождений по инстанциям. Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку.

До конца года выплаты по больничному будут рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц.