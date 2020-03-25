С 28 марта по 5 апреля вся страна уходит на внеплановые выходные. Такое решение озвучил Владимир Путин во время обращения к нации 25 марта. Причиной этого объявления стал коронавирус и угроза его массового распространения в стране.
— Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля, — обозначил президент.
Однако абсолютно всех сфер выходные не коснутся. На работу продолжат выходить сотрудники структур жизнеобеспечения, медицинских учреждений, аптек и магазинов. Также выходных не будет в учреждениях, обеспечивающих банковские и финансовые расчеты, у транспортников и органов власти всех уровней. При этом тем, кто точно уйдет на домашний карантин с конца этой недели, Владимир Путин посоветовал лишний раз не выходить из дома.
— Длинные выходные предусмотрены для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Это относится ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, «а, меня не коснется». Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим, — пояснил глава государства.
Владимир Путин напомнил о необходимости соблюдать все рекомендации, чтобы уберечь себя и близких.
Наша редакция продолжит свою работу, чтобы вы оставались в курсе событий. Оставайтесь с нами!