Реакция сибиряков на решение Путина о нерабочей неделе — 11 хлестких мнений (чего боятся люди?)

Или идёшь на работу или увольняйся

— Не знаю, кого касается объявление Путина. Но нам начальник сейчас сразу написал в чат — выходные только у президента и его администрации, если они так хотят. А мы работаем или пишем по собственному, — жалуется на начальство читатель НГС по имени Дмитрий.

«Коронавирус испугается»

— Ну всё, будет недельная пьянка. Коронавирус глянет на все это и испугается, — не теряет оптимизма в соцсетях Игорь.

Оклад плюс премия — как сохранится зарплата?

— Я работаю в коммерческом предприятии, на окладе плюс премия. Каким образом моя зарплата за неделю будет сохранена? Непонятно, — теряется в догадках читатель НГС под ником «Сергей с лопатой».

Как работал — так и буду

— Аптеки и магазины будут работать. Вот я работаю мерчендайзером, и я буду работать, как и работал. В супермаркетах и так сотрудников не хватает, все на больничном, и вот мы мерчендайзеры приходим выставлять свою продукцию, — рассказывает читатель НГС Кирилл Твердов.

«Никак не откосить»

— Мне никак не откосить, я в банке работаю. Кого могли, перевели на удаленку. Но кто-то же должен работать, — рассуждает читатель НГС под ником «Крабыч».