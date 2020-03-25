Реакция сибиряков на решение Путина о нерабочей неделе — 11 хлестких мнений (чего боятся люди?)

Владимир Путин из-за угрозы распространения коронавируса объявил следующую неделю нерабочей для всей (ну почти всей) страны. Мы посмотрели, как на это важное сообщение отреагировали жители Новосибирска, и выбрали 11 показательных комментариев.
Где деньги брать?
— А кто кормить нас будет? Где деньги брать? Какие выходные, когда от зарплаты до зарплаты и оплата сдельная, а не оклад, — искренне не понимает новосибирец Василий.
Рекордный скачок и всем каникулы
— Вместо того, чтобы сразу запретить вылет в страны с короновирусом, а прилетевших поголовно сажать на карантин в больницы, они отпускали всех домой. А теперь рекордный скачок и каникулы всем, — выражает своё недовольство Павел.
Или идёшь на работу или увольняйся
— Не знаю, кого касается объявление Путина. Но нам начальник сейчас сразу написал в чат — выходные только у президента и его администрации, если они так хотят. А мы работаем или пишем по собственному, — жалуется на начальство читатель НГС по имени Дмитрий.
«Коронавирус испугается»
— Ну всё, будет недельная пьянка. Коронавирус глянет на все это и испугается, — не теряет оптимизма в соцсетях Игорь.
Оклад плюс премия — как сохранится зарплата?
— Я работаю в коммерческом предприятии, на окладе плюс премия. Каким образом моя зарплата за неделю будет сохранена? Непонятно, — теряется в догадках читатель НГС под ником «Сергей с лопатой».
Как работал — так и буду
— Аптеки и магазины будут работать. Вот я работаю мерчендайзером, и я буду работать, как и работал. В супермаркетах и так сотрудников не хватает, все на больничном, и вот мы мерчендайзеры приходим выставлять свою продукцию, — рассказывает читатель НГС Кирилл Твердов.
«Никак не откосить»
— Мне никак не откосить, я в банке работаю. Кого могли, перевели на удаленку. Но кто-то же должен работать, — рассуждает читатель НГС под ником «Крабыч».
«Давайте просто сидеть дома»
— Давайте-ка лучше, чем визжать о своих проблемах — давайте сидеть дома. Просто сидеть дома! Чтобы не полечь, как в Италии, где каждые сутки 800 умерших, — опасается читатель НГС под ником «1212».
«Зомби-апокалипсис today»
— Сидеть, смотреть зомби-ящик и читать зомбиновости. Зарплата будет выплачена. Кто выплатит доходы предпринимателям и заплатит за них налоги? Зомби-апокалипсис today, — говорит читатель НГС под ником «Перец».
Кому будет хорошо
— Хорошо будет тем, кто на белой зарплате. Кто на чёрной — плачевная ситуация... Даже в такси не подработать, все дома будут сидеть, — переживает другой комментатор.
«Возможность неделю побыть с родными»
— Наша общая задача теперь — следовать рекомендациям специалистов, врачей, чётко выполнять их указания. Плюс большая возможность побыть неделю с самыми-самыми близкими и дорогими и уделить им время, — во всем находит плюсы читательница НГС «Виктория Я».
Что вы думаете по поводу нерабочей недели? У вас могут возникнуть проблемы на работе? Или вы предприниматель, для которого такая нагрузка — непосильная ноша? Расскажите свою историю через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте (можно анонимно).
Полный текст обращения президента читайте здесь.
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