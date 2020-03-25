2ГИС показал, как может разойтись коронавирус по Новосибирску, если не будет карантина — кадры впечатляют

Сегодня 2ГИС выпустил математическую модель распространения вирусов на карте восьми городов России, в том числе в Новосибирске.

Модель наглядно показывает, как может распространяться инфекция, похожая на коронавирус, и как её можно замедлить. На карте, помимо этой модели, отмечаются все случаи заболевания COVID-19 в России, Украине, Казахстане и ОАЭ.



2ГИС хочет этим показать с помощью собственных и открытых данных, как может распространяться произвольный вирус в обычной ситуации, и в ситуации, когда мы соблюдаем социальную дистанцию — отказываемся от посещения массовых мероприятий, сидим дома, когда заболели, и ответственно относимся к себе и близким.