2ГИС показал, как может разойтись коронавирус по Новосибирску, если не будет карантина — кадры впечатляют

Сегодня 2ГИС выпустил математическую модель распространения вирусов на карте восьми городов России, в том числе в Новосибирске.
Модель наглядно показывает, как может распространяться инфекция, похожая на коронавирус, и как её можно замедлить. На карте, помимо этой модели, отмечаются все случаи заболевания COVID-19 в России, Украине, Казахстане и ОАЭ.
2ГИС хочет этим показать с помощью собственных и открытых данных, как может распространяться произвольный вирус в обычной ситуации, и в ситуации, когда мы соблюдаем социальную дистанцию — отказываемся от посещения массовых мероприятий, сидим дома, когда заболели, и ответственно относимся к себе и близким.
— Социальная дистанция сегодня означает заботу о тех, кому медицинская помощь может быть нужнее, и помогает снизить возможную нагрузку на больницы, — уверен менеджер проекта Дмитрий Пиликов.
Демонстрируем модель распространения вируса без социальной дистанции.
Пиликов рассказал журналисту НГС, что на картах учтён «дорожный граф»: вся реальная система дорог, по которым жители передвигаются:
— Мы смоделировали движение людей городе и наглядно показали, как можно снизить распространение инфекции, соблюдая минимальные правила. Мы за ответственное отношение к себе и близким. Все верим в то, что заниматься этим придётся недолго, — добавил Дмитрий Пиликов.
Сегодня НГС наглядно показал, как коронавирус добирался из Ухани до Новосибирска в 13 ключевых фактах.