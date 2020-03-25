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Согласно проекту, длина нового моста составит 1553,63 метра

Согласно проекту, длина нового моста составит 1553,63 метра

С 25 марта в Новосибирске из-за строительства четвёртого моста ограничили движение на несколько месяцев по Ипподромской.

— С 25 марта по 25 сентября в рамках строительства мостового перехода через реку Обь будут проводиться работы по реконструкции путепровода по улице Ипподромской. В связи с этим будет сужена проезжая часть улицы Ипподромской в районе выезда с улицы Кривощековской на улицу Ипподромскую, до здания на улице Серебренниковской, 2а, в обоих направлениях, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Также в пресс-службе отметили, что водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Голубым цветом указан участок с ограничением движения

Голубым цветом указан участок с ограничением движения

В феврале было выдано разрешение на один из этапов строительства четвертого моста через реку Обь.

Вечером, 6 марта, в Новосибирске сужали проезжую часть на дамбе Октябрьского моста от площади Лыщинского из-за строительства пути к новой ледовой арене.

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