В феврале было выдано разрешение на один из этапов строительства четвертого моста через реку Обь.

Вечером, 6 марта, в Новосибирске сужали проезжую часть на дамбе Октябрьского моста от площади Лыщинского из-за строительства пути к новой ледовой арене.

