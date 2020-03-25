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Владимир Путин выступил перед страной 25 марта

Владимир Путин выступил перед страной 25 марта

Сегодня во время обращения к россиянам Владимир Путин заявил, что следующая неделя будет нерабочей для всех россиян, кроме экстренных служб, органов власти и тех, кто обеспечивает людей самым необходимым (например, фармацевтов).

— Давайте не будем поступать, полагаясь на русское авось. Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит в других странах, может стать нашим будущим. Надо поберечь себя и своих близких, — попросил президент.

Заработная плата при этом будет сохранена — дополнительные выходные оплатят как рабочие дни.

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