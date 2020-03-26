Новых случаев коронавируса в Новосибирске нет. Хроника событий за день

К утру 26 марта в Новосибирске зарегистрировали пятерых человек, заразившихся коронавирусом. Всего в России больны 658 человек.

Минувшие сутки принесли нам немало новостей о том, как мы будем жить в ближайшие недели: Владимир Путин выступил со спецобращением и объявил следующую неделю нерабочей (дословную расшифровку его выступления читайте тут), голосование за поправки в Конституцию, запланированное на 22 апреля, перенесли на неопределенный пока срок, а сразу после этого региональный минздрав сообщил о новой пациентке с коронавирусом (откуда, когда и каким рейсом зараженная прилетела в Новосибирск, рассказываем тут).

Что нас ждёт сегодня? Всю информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в нашем регионе и стране мы собирали в режиме онлайн и поделились ей в нашей хронике.

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Также просим обратиться людей, которые потеряли работу из-за ситуации с коронавирусом (или оказались в трудном положении), и тех, кого работодатели отправляют в неоплачиваемые отпуска. Можно связаться с редакцией НГС и рассказать свою историю анонимно.