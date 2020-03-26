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Новых случаев коронавируса в Новосибирске нет. Хроника событий за день

Следим, как изменится жизнь города после обращения президента к нации

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Число заболевших в стране резко возросло 25 марта

Число заболевших в стране резко возросло 25 марта

К утру 26 марта в Новосибирске зарегистрировали пятерых человек, заразившихся коронавирусом. Всего в России больны 658 человек.

Минувшие сутки принесли нам немало новостей о том, как мы будем жить в ближайшие недели: Владимир Путин выступил со спецобращением и объявил следующую неделю нерабочей (дословную расшифровку его выступления читайте тут), голосование за поправки в Конституцию, запланированное на 22 апреля, перенесли на неопределенный пока срок, а сразу после этого региональный минздрав сообщил о новой пациентке с коронавирусом (откуда, когда и каким рейсом зараженная прилетела в Новосибирск, рассказываем тут).

Что нас ждёт сегодня? Всю информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в нашем регионе и стране мы собирали в режиме онлайн и поделились ей в нашей хронике.

У вас есть важные подробности? Сообщите об этом в редакцию НГС по телефону (можно анонимно): +7 923 157-00-00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.

Также просим обратиться людей, которые потеряли работу из-за ситуации с коронавирусом (или оказались в трудном положении), и тех, кого работодатели отправляют в неоплачиваемые отпуска. Можно связаться с редакцией НГС и рассказать свою историю анонимно.

Александра Трофименко

Собрали всю самую актуальную информацию по коронавирусу в регионе за этот день. Новых случаев не выявлено, но людей в карантине стало гораздо больше. Подробности читайте здесь.

Мария Захарова

«Яндекс» объявил, что готов организовать перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус. Проект «Помощь рядом» уже запущен в нескольких городах.

— Для этого мы вместе с партнерами сформируем отдельный парк из тысяч машин, подключенных к сервису «Яндекс.Такси», — рассказали в пресс-службе компании.

Водители смогут подключиться к парку и выполнять социально важные заказы по собственному желанию — принимать другие заказы в это время они не смогут. Все задействованные автомобили будут проходить регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование.

— Сейчас нам всем важно быстро мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы дать возможность врачам и другим социальным работникам заботиться о тех, кто болеет на дому или сидит в карантине, — заявил генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож. — Мы в «Яндексе» готовы помогать своими технологиями и инфраструктурой, а также финансировать оплату части таких поездок. Важной социальной частью этого проекта мы также считаем поддержку сотен тысяч водителей и курьеров, работа которых в сегодняшних условиях, как и работа врачей, становится настоящим подвигом.

Александра Трофименко

Борис Акунин сообщил на своей странице в Facebook, что заразился коронавирусной инфекцией. Сейчас писателю 63 года.

Александра Трофименко

Оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу сообщает, что 26 марта в Новосибирской области новых случаев не выявлено.

— В Новосибирской области по-прежнему выявлено пять случаев заражения коронавирусом. Пациенты находятся в инфекционной больнице, получают всю необходимую терапию. Новых случаев за прошедшие сутки не зафиксировано. В сводке, опубликованной сегодня Роспотребнадзором, учтен пациент, выявленный 25 марта, — говорится в сообщении.

Сейчас под наблюдением медиков находятся 4359 жителей региона, которые недавно вернулись в Россию или контактировали с заражёнными. Наблюдение уже снято с 1420 человек.

Александра Трофименко

Континентальная хоккейная лига объявила, что победителя плей-офф выберут болельщики с помощью онлайн-голосования.

— Каждый день в соцсетях КХЛ будут проводиться виртуальные «матчи плей-офф» в виде голосования, в которых вы, болельщики, сможете выбрать победителя «матча». Команда, набравшая в «матче» наибольшее число голосов, выигрывает. Как и в настоящем плей-офф, каждая серия проходит до 4-х побед, — сообщается в официальной группе КХЛ.

Уже завтра пройдут первые голосования.

Будете голосовать за «Сибирь»?

Будете голосовать за «Сибирь»?
    Александра Трофименко

    Пассажирка, летевшая рейсом из Москвы с пятой заболевшей коронавирусом в Новосибирске, рассказала, как добивалась, чтобы ей провели анализ. Подробнее историю можно почитать здесь.

    Александра Трофименко

    НГУ сообщил студентам о работе на грядущей неделе выходных. Информация появилась в официальной группе вуза.

    Учащиеся уходят на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Сотрудники и преподаватели с 30 марта по 3 апреля также не работают с сохранением зарплаты, однако 28 марта и 4 апреля считаются рабочими днями.

    Александра Трофименко

    В Новосибирской и Кемеровской областях создали группировку военных медиков.

    — Личный состав отрабатывает задачи по предотвращению распространения вирусной инфекции в рамках проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения инфекции. В состав группировки вошли подразделения соединений и частей 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированных в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях, всего более 500 военнослужащих и свыше 60 единиц специальной техники, — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

    Мария Тищенко

    Минздрав России рекомендовал медицинским работникам выписывать рецепты с максимально возможным сроком действия, чтобы сократить количество визитов в поликлинику в период распространения коронавирусной инфекции, и обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями, чтобы они не приходили на приём, а общались с врачом по телефону и при обострении состояния вызывали его на дом:

    — По рецептурным бланкам формы № 107/у-НП отпускаются наркотические и психотропные лекарственные препараты, список II, за исключением наркотических и психотропных лекарственных препаратов в виде трансдермальных терапевтических систем. Максимальный срок действия рецепта — 15 дней.

    По рецептам, выписанным на рецептурных бланках формы № 148-1/у-88, отпускаются психотропные лекарственные препараты, внесённые в список психотропных веществ, список III. Максимальный срок действия рецепта — тоже 15 дней.

    Минздрав добавил, что рецепты, выписанные на рецептурных бланках формы № 148-1/у-04 (л) или формы № 148-1/у-06 (л), могут действовать 15 дней, 30 дней, 90 дней — выбирает врач. По ним отпускаются лекарственные препараты, выписываемые людям, имеющим право на бесплатное их получение или со скидкой. По рецептам, выписанным на рецептурных бланка формы № 107-1/у, срок действия рецепта может быть в течение от 60 дней до 1 года — тоже выбирает врач.

    Мария Тищенко

    Многие люди придумывают разные способы как-то помочь бизнесу в сложившейся ситуации: литературный критик Галина Юзефович предложила маленьким издательствам и независимым книжным магазинам свою поддержку: она хочет создать под своим постом агрегатор с конкретными полезными идеями.

    Александра Трофименко

    Телеграм-канал Baza передаёт, что певца Льва Лещенко перевели в реанимацию, потому что у него начались трудности с дыханием. Ранее его вместе с супругой госпитализировали из-за положительных анализов на коронавирус.

    Илья Калинин

    Сегодня руководители ресторанов, баров, кафе и других заведений общественного питания получили рекомендацию правительства Новосибирской области о режиме работы в период распространения коронавирусной инфекции. Министр Минпромторга Андрей Гончаров в письме пояснил, что заведениям рекомендуется ввести запрет на курение кальянов, а расстояние между посадочными местами рекомендуется установить не менее 1 метра.

    Мария Захарова

    Яндекс.Такси будет выделять более 500 миллионов рублей каждый месяц, чтобы поддержать пассажиров такси и водителей.

    — Структура поездок сильно изменилась. Мы наблюдаем их значительное снижение в утренние и вечерние часы пик, — объяснил генеральный директор компании «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко. — Это характерно для большинства крупных городов и, полагаем, связано с переходом организаций на удаленную работу или свободный график. Из деловых районов, где сосредоточено большинство офисов и бизнес-центров, а также из аэропортов и вокзалов спрос сместился в спальные районы и зоны торговых центров. В течение ближайшего месяца Яндекс.Такси направит более 500 миллионов рублей на стимулирование спроса на такси, в частности, компания за свой счет предоставит скидки пользователям. Такие меры помогут, с одной стороны, сделать такси доступнее для тех, кто сегодня вынужден передвигаться по городу и стремится минимизировать риск заражения в транспорте, с другой — позволят перевозчикам увеличить заработок. Программа будет действовать по всей России.

    Для таксопарков и водителей уже организовали пункты дезинфекции автомобилей. Также в компании отметили, что в последние дни вырос спрос на услугу доставки посылок на базе Яндекс.Такси — этим пользуются и организации, и горожане.

    Екатерина Евстафьева
    Новый баннер установили в центре Новосибирска

    Новый баннер установили в центре Новосибирска

    Рядом с хореографическим училищем на улице Орджоникидзе установили баннер, который напоминает людям о том, что нужно перестать здороваться за руку.

    Баннер меняет цвет с красного на зелёный

    Баннер меняет цвет с красного на зелёный

    Мэр Анатолий Локоть сегодня провёл встречу с журналистами, на которой рассказал о пошиве марлевых повязок: задачу на себя взяли предприятия малого бизнеса

    Мэр Анатолий Локоть сегодня провёл встречу с журналистами, на которой рассказал о пошиве марлевых повязок: задачу на себя взяли предприятия малого бизнеса

    Анатолий Локоть сообщил о договорённости мэрии с предприятиями малого бизнеса о производстве марлевых повязок.

    — Мэрия обратилась за помощью, малый бизнес нас поддерживает. Вчера были пошиты первые 500 марлевых повязок. Да, это нелицензионные маски, но сделаны они по советским гостам, — пояснил он.

    По словам мэра, повязки "вполне соответствуют требованиям" и будут использоваться для обеспечения работников транспорта и тех, кто работает в людных местах.

    — Есть прямая договорённость — я так анонсирую. В соответствии с ней в сторону Новосибирска идёт прямая поставка с марлевыми повязками, изготовленными в КНР, — добавил мэр.

    Объём этой поставки, со слов Анатолия Локтя, составит 330 тысяч штук.

    Александра Бруня

    После спецобращения президента, которое состоялось накануне (президент объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля), Правительство Новосибирской области созвало журналистов на брифинг и объяснило, как наш регион будет жить с понедельника. НГС вёл онлайн-трансляцию с совещания.

    Основные тезисы можно почитать здесь.

    Александра Бруня

    Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов заявил, что могут быть перенесены даты ЕГЭ и ОГЭ — сейчас этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне.

    Елена Громкова

    За сутки в России выявили 182 новых случаев коронавируса.

    По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России было выявлено 182 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в стране инфекцией заразились 840 человек, 38 из них выздоровели, двое умерли. Случаи заболевания зарегистрированы в 18 регионах.

    Всего в мире по данным на утро 26 марта общее число заболевших составляет 471 270. За последние сутки коронавирус нашли у 48 537 человек. На сегодняшний день болезнь пришла в 171 страну, помимо Китая, где были обнаружены первые зараженные.

    Елена Громкова

    Новосибирский областной театр кукол сообщает, что, как и другие учреждения культуры, временно переносит свои спектакли.

    Театр предлагает зрителям видеоверсии своих спектаклей.

    «Слоненок» по мотивам произведения Р. Киплинга;

    «Царевна-лягушка» по мотивам русской народной сказки;

    «Конек-Горбунок» по мотивам произведения П. Ершова;

    «Дед и Журавль» по мотивам белорусской народной сказки «Из рога всего много»;

    «Кот в сапогах» по мотивам сказки Ш. Перро;

    «Сон в летнюю ночь» 18+ комедия для взрослых У. Шекспира.

    Елена Громкова

    Сообщение от оперштаба НСО по коронавирусу.

    Андрей Травников заявил также, что продолжает действовать режим ограничения работы мест массового присутствия людей.

    Государственные театры и музеи перешли на онлайн-трансляции ещё 23 марта.

    Того же региональные власти будут требовать от частных кинотеатров и развлекательных центров.

    Елена Громкова

    О работе детских садов в Новосибирской области

    Сообщение от оперштаба НСО по коронавирусу

    Детские сады в регионе закрыты не будут, поскольку часть предприятий продолжает работать.

    — Детские сады на следующей неделе рекомендовано перевести в режим дежурных групп, по заявкам родителей соответствующее количество воспитателей, педагогов будут оставаться на работе и обеспечивать уход за нашими малышами, — отметил глава области Андрей Травников.

    Сейчас действует режим свободного посещения, родители сами решают, отправлять ли ребенка в детский сад.

    Елена Громкова

    Сообщение от оперштаба НСО по коронавирусу.

    Губернатор Андрей Травников заявил о продлении каникул для школьников Новосибирской области до 12 апреля. Средние профессиональные образовательные организации будут отдыхать всю следующую неделю. Каникулы для вузов установлены Министерством высшего образования и науки России.

    Александра Бруня

    Вы собирались отдохнуть 22 апреля? Вам придётся поменять свои планы. В связи с переносом голосования по поправке к Конституции на более поздний срок 22 апреля снова будет рабочим днем.

    Александра Бруня

    Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка сообщил, что продуктовые магазины будут работать в обычном режиме. ТЦ рекомендовали прекратить свою работу, но это не значит, что они обязаны воспользоваться этими рекомендациями.

    Александра Бруня

    В Правительстве Новосибирской области рассказали, как предприятия будут работать на следующей неделе.

    Елена Гурьянова

    Пока в мэрии ещё не сообщили о том, как будут работать детские сады на неделе с 30 марта по 5 апреля, некоторые уже начали делиться с родителями новостями. Так, в частном детском садике «Кораблик» в родительском чате сообщили, что не будут работать.

    Екатерина Евстафьева

    Новосибирский метрополитен будет работать по расписанию выходного дня. С 28 марта по 3 апреля поезда придётся ждать дольше. Подробнее читайте в нашем материале.

    Екатерина Евстафьева

    Фестиваль крафтового пива Siberian Local Craft-2020 перенесли из-за коронавируса. Мероприятие должно было пройти 12 и 13 июня в Академгородке.

    «Лучше уж мы объявим это сегодня, чем вынуждены будем отменять фестиваль за несколько дней до его начала», — написали в сообществе Siberian Local Craft-2020.

    Пока неизвестно, на какую дату перенесли мероприятие. Билеты можно вернуть или сохранить, они будут действительны, когда организаторы объявят новую дату. Фестивальные мероприятия, пре-пати 27 марта и Лекторий 29 марта тоже отменены.

    В Новосибирске появится горячая линия по борьбе со стрессом из-за коронавируса. По замыслу организаторов, специалисты call-центра будут помогать в решении конфликтных ситуаций, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а также снимать социальную напряжённость.

    В работе горячей линии примут участие студенты-конфликтологи Института социальных технологий НГТУ, саму же линию организует волонтёрский центр по профилактике распространения коронавирусной инфекции на базе региональной общественной приёмной «Единая Россия».

    — Волонтёры будут обзванивать граждан в возрасте старше 65 лет, одиноких, маломобильных жителей города, входящих в группу риска, узнавать об их самочувствии, а также предлагать поддержку и помощь. Помимо этого, волонтёрам предстоит работа с входящими звонками, в ходе которых они будут оказывать консультативную помощь, рассказывать о мерах профилактики и правилах соблюдения самоизоляции, — сообщают в Управлении информационной политики НГТУ.

    Свою работу горячая линия начнёт с сегодняшнего дня, 26 марта. Телефон горячей линии — 8 923 244-3757.

    Александра Бруня

    Россия прекращает авиасообщение с другими странами

    Правительство поручило Росавиации прекратить авиасообщение с другими странами — исключение только для полётов для вывоза граждан. Приказ размещён на официальном сайте.

    «Обеспечить прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полётов, связанных с вывозом российских граждан на территорию России из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полётов, осуществляемых по отдельным решениям Правительства РФ», — говорится в документе.

    Екатерина Евстафьева

    В Новосибирской области стали чаще заказывать у «Почты России» доставку товаров на дом. Эта услуга особенно популярна у пожилых людей.

    — На каждом доставочном участке есть пожилые люди, которые в силу возраста и состояния здоровья редко выходят из дома. Им почтальоны доставляют товары на дом на постоянной основе. На сегодняшний день спрос на эту бесплатную услугу вырос почти в два раза. Среди наиболее популярных товаров, которые мы доставляем на дом, — растительное масло, консервы, крупы, сахар, мука, средства личной гигиены и бытовая химия, — рассказал заместитель директора МР Сибирь АО «Почта России» Денис Хижняков.

    Екатерина Евстафьева

    Свежие данные о заболевших в регионе

    Оперативный штаб Новосибирской области предоставил актуальную информацию о заболеваемости на 10:00 26 марта.

    В регионе по-прежнему 5 человек, у которых выявили коронавирус COVID-19. 4 пациентки находятся в удовлетворительном состоянии, одна — в состоянии средней степени тяжести.

    — 50 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшиеся недавно в Россию, находятся в инфекционной больнице № 1 Новосибирска. Из них у 15 человек тесты в процессе обработки. У 30 человек результаты отрицательные, — сообщает оперштаб.

    В детскую больницу 3 поступил ребёнок с лёгкими признаками ОРВИ, который летел одним рейсом с инфицированной пациенткой. Одного ребёнка выписали, его тест на коронавирус отрицательный.

    — Всего в ДГКБ № 3 в настоящее время находятся 7 детей, ожидающих результаты анализов на коронавирусную инфекцию. Все они в удовлетворительном состоянии, — добавили в оперштабе.

    Александра Бруня

    В региональном минобре приостановили выдачу лицензий.

    — В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) Министерством образования Новосибирской области временно ограничен прием документов на предоставление государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, — сообщили в Министерстве образования Новосибирской области.

    Екатерина Евстафьева

    Для работников новосибирских скорых закупят 33 тысячи 300 новых масок. Такое решение приняли, поскольку расход этих средств защиты увеличился в связи с эпидсезоном.

    Екатерина Евстафьева
    В салоне всего 3 пассажира

    В салоне всего 3 пассажира

    Читатель НГС прислал фото пустого салона самолёта Boeing, на котором он летит из Гонконга через Доху и Москву в Новосибирск.

    — Рулим на взлёт. Все стоянки заняты самолётами. Рулежные дорожки тоже. Всё заставлено. Никогда еще на земле не было столько самолётов, как сейчас. Я летаю часто. И часто бываю в таких больших аэропортах. Такое вижу впервые. Немного даже жутковато, — рассказал читатель.

    Екатерина Евстафьева

    Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. При этом выходные оплатят как рабочие дни. Уйдёте ли вы на выходные на следующей неделе?

      Екатерина Евстафьева
      Уборку проводят с дезинфицирующими средствами

      Уборку проводят с дезинфицирующими средствами

      НГС подготовил фоторепортаж о том, как Горэлектротранспорт и Новосибирский метрополитен дезинфицируют троллейбусы и вагоны. Смотрите 10 фото, которые наверняка войдут в историю города.

      Екатерина Евстафьева
      Ключевые события, связанные с коронавирусом

      Ключевые события, связанные с коронавирусом

      Мы собрали ключевые события распространения вируса от Ухани до Новосибирска. Подробнее — в материале Марии Тищенко.

      Екатерина Евстафьева

      Мы собрали новости о коронавирусе за 25 марта. Оперативный штаб Новосибирской области ночью не сообщал о новых заболевших, их в регионе по-прежнему 5.

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      коронавирус в Новосибирскеэпидемия
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