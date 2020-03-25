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За последние сутки в России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах

За последние сутки в России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах

Впервые коронавирус (он же COVID-19) диагностировали в конце 2019 года. За несколько месяцев он распространился по всему миру. По данным Роспотребнадзора на 25 марта, в мире зафиксировано более 422 тысяч подтверждённых случаев, прирост за сутки — 42 276 случаев, это больше 11%.

Показываем основные события, связанные с COVID-19 в Новосибирской области, России и мире. Среди них — разработка «Вектором» тест-систем, первые случаи подтверждённых диагнозов в России и Новосибирской области, заявление ВОЗ о пандемии, тестирование прототипов вакцин «Вектором» на животных, первая умершая пациентка в России, второй случай заражения коронавирусом в Новосибирске и свежая статистика на сегодняшний день.

Ключевые события, связанные с коронавирусом

Ключевые события, связанные с коронавирусом

По последним данным, число новосибирцев, попавших на карантин из-за коронавируса, превысило полторы тысячи человек.

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