Уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя ООО «Сибирский Гурман – Новосибирск» из-за уклонения от уплаты налогов, закрыто.
Об этом журналисту НГС сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
Уголовное дело было возбуждено по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Дмитрий Чечулин пояснил, что с 2014 по 2015 год руководитель компании уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 18 миллионов рублей. В период следствия директор предприятия в полном объеме уплатил сумму недоимки. Дело прекращено по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (истечение сроков давности уголовного преследования).
Журналисту НГС не удалось оперативно связаться с представителями компании и их адвокатом, поэтому он отправил запрос на почту с просьбой прокомментировать закрытие дела.
Обыски на «Сибирском Гурмане» начались утром 19 июля 2019 года, сотрудник предприятия рассказывал НГС, как все это происходило, В тот же день было возбуждено уголовное дело. По информации адвоката, следователи подозревали руководство компании в уклонении от налогов на сумму около 50 миллионов рублей.
В 2018 году новосибирским владельцам 25 роскошных машин насчитали максимальный транспортный налог.