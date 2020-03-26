Журналисту НГС не удалось оперативно связаться с представителями компании и их адвокатом, поэтому он отправил запрос на почту с просьбой прокомментировать закрытие дела.

Обыски на «Сибирском Гурмане» начались утром 19 июля 2019 года, сотрудник предприятия рассказывал НГС, как все это происходило, В тот же день было возбуждено уголовное дело. По информации адвоката, следователи подозревали руководство компании в уклонении от налогов на сумму около 50 миллионов рублей.

В 2018 году новосибирским владельцам 25 роскошных машин насчитали максимальный транспортный налог.