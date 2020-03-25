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На месте работают пожарные

На месте работают пожарные

В Новосибирске на улице Чехова, 426 в Октябрьском районе загорелся частный дом на двух хозяев.

Вызов поступил в МЧС в 15:33.

— В настоящий момент пожарные ликвидируют возгорание. Осложнение в работе пожарных — это высокая температура и плотность застройки. Площадь пожара составляет 150 кв. м, задействовано 28 человек и 6 единиц пожарно-спасательной техники. Пострадавших нет, хозяева находятся на месте происшествия, с их слов, внутри здания никого нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожарные прибыли на место в 15:39, в течение 50 минут они локализовали возгорание. Сейчас проводится проливка и разбор конструкций.

На этой неделе в Дзержинском районе загорелся частный дом. Тогда хозяева также успели покинуть помещение.

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