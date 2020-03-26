На месте первого новосибирского автокафе Jolly Way Pizza заработала чебуречная «СССР».
Заведение, похоже, пользуется куда большим спросом, чем его предшественник.
Jolly Way Pizza открылась в 2011 году, став первым в Новосибирске заведением с возможностью сделать заказ и забрать готовое блюдо, не выходя из автомобиля. Точки такого формата у международных сетей начали появляться здесь существенно позже — после 2015 года.
Такая фора по времени, впрочем, новосибирским предпринимателям не помогла. Особенным успехом заведение не пользовалось. Корреспондент НГС был здесь несколько раз и не видел подъезжающих или отъезжающих отсюда машин. В прошлом году заведение было выставлено на продажу и в конце года закрылось.
Новый владелец решил кардинально изменить концепцию. Теперь здесь жарят чебуреки, а само заведение называется «СССР». В меню четыре вида чебуреков среднего размера (
Корреспондент НГС оказался здесь посреди дня, и у окошка уже был клиент — водитель большегруза. Пока заказанный чебурек жарили, подъехали еще четыре машины, так что последней даже пришлось подождать какое-то время, пока место у окошка для заказов освободится.
Точка на Большевистской — это первая попытка авточебуречной в Новосибирске. Всего, по данным «2ГИС», здесь сегодня работают девять заведений такого формата. Три KFC, два «Бургер Кинга» (один из которых находится рядом с «СССР» на другой стороне улицы), «Макдоналдс», шашлычная, точка с шаурмой и даже одна автокофейня.
Сами по себе чебуреки, похоже, переживают ренессанс. Из почти маргинального блюда придорожных закусочных они превратились в модный тренд. В прошлом году в Новосибирске появилась сеть Cheburek.Me, у которой уже шесть точек в разных частях города. «СССР» — тоже сетевой проект, под таким названием в городе открыты также шесть точек. Их предлагают и появившиеся в торговых центрах европеизированные закусочные с блюдами кавказской и среднеазиатской кухонь.