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Чебуреки оказались более востребованной едой, нежели пицца

Чебуреки оказались более востребованной едой, нежели пицца

На месте первого новосибирского автокафе Jolly Way Pizza заработала чебуречная «СССР».

Заведение, похоже, пользуется куда большим спросом, чем его предшественник.

Jolly Way Pizza открылась в 2011 году, став первым в Новосибирске заведением с возможностью сделать заказ и забрать готовое блюдо, не выходя из автомобиля. Точки такого формата у международных сетей начали появляться здесь существенно позже — после 2015 года.

Такая фора по времени, впрочем, новосибирским предпринимателям не помогла. Особенным успехом заведение не пользовалось. Корреспондент НГС был здесь несколько раз и не видел подъезжающих или отъезжающих отсюда машин. В прошлом году заведение было выставлено на продажу и в конце года закрылось.

Закусочная рассчитана на обслуживание как право-, так и леворульных машин. Табличка рядом с чебуречной осталась от прошлого заведения

Закусочная рассчитана на обслуживание как право-, так и леворульных машин. Табличка рядом с чебуречной осталась от прошлого заведения

Новый владелец решил кардинально изменить концепцию. Теперь здесь жарят чебуреки, а само заведение называется «СССР». В меню четыре вида чебуреков среднего размера (75–79 рублей) и микрочебуреки по 89 рублей за пакет с десятью штуками. Кроме этого здесь можно заказать только напитки.

Корреспондент НГС оказался здесь посреди дня, и у окошка уже был клиент — водитель большегруза. Пока заказанный чебурек жарили, подъехали еще четыре машины, так что последней даже пришлось подождать какое-то время, пока место у окошка для заказов освободится.

В меню сейчас четыре вида чебуреков среднего размера и микрочебуреки

В меню сейчас четыре вида чебуреков среднего размера и микрочебуреки

Точка на Большевистской — это первая попытка авточебуречной в Новосибирске. Всего, по данным «2ГИС», здесь сегодня работают девять заведений такого формата. Три KFC, два «Бургер Кинга» (один из которых находится рядом с «СССР» на другой стороне улицы), «Макдоналдс», шашлычная, точка с шаурмой и даже одна автокофейня.

Сами по себе чебуреки, похоже, переживают ренессанс. Из почти маргинального блюда придорожных закусочных они превратились в модный тренд. В прошлом году в Новосибирске появилась сеть Cheburek.Me, у которой уже шесть точек в разных частях города. «СССР» — тоже сетевой проект, под таким названием в городе открыты также шесть точек. Их предлагают и появившиеся в торговых центрах европеизированные закусочные с блюдами кавказской и среднеазиатской кухонь.

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чебурекиуличная еда
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