На месте первого новосибирского автокафе Jolly Way Pizza заработала чебуречная «СССР».

Заведение, похоже, пользуется куда большим спросом, чем его предшественник.

Jolly Way Pizza открылась в 2011 году, став первым в Новосибирске заведением с возможностью сделать заказ и забрать готовое блюдо, не выходя из автомобиля. Точки такого формата у международных сетей начали появляться здесь существенно позже — после 2015 года.

Такая фора по времени, впрочем, новосибирским предпринимателям не помогла. Особенным успехом заведение не пользовалось. Корреспондент НГС был здесь несколько раз и не видел подъезжающих или отъезжающих отсюда машин. В прошлом году заведение было выставлено на продажу и в конце года закрылось.