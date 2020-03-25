Аналитики Aviasales рассказали журналисту НГС, на сколько подешевели авиабилеты из Новосибирска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как и в 2019 году, с 16 марта по 25 марта 2020 года популярными среди новосибирцев остаются внутренние направления: путешественники бронируют авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Иркутск.
По данным Aviasales, средний чек на билеты в Москву стал дешевле на 27% — 6 531 рубль, на билеты в Санкт-Петербург упал в два раза — 5 942 рубля (через эти два города было много стыковочных рейсов в другие страны, которые теперь закрыты из-за коронавируса). Полететь в Сочи стало на 18% дешевле — 12 855 рублей, в Краснодар на 25% — 9 491 рубль. Билеты в Иркутск подешевели на 7% год к году, до 9 679 рублей.
— Очевидно, что цена снижается на фоне падающего спроса. Кроме фактически закрытого зарубежья, всё больше пустых кресел на внутренних маршрутах, — пояснил PR-директор Aviasales Янис Дзенис.
Также, по данным Дзениса, плюсом к снижению цен, для поддержания кэш-флоу (одно из важнейших понятий современного финансового анализа и планирования, которое обозначает денежный поток) перевозчики устраивают распродажи, чтобы не растерять оставшихся клиентов.
Авиакомпания «Аэрофлот» значительно снизила цены на авиабилеты на внутренние направления с марта по май, сообщили сегодня «Ведомости». Например, по их данным, билеты в Санкт-Петербург из Москвы в один конец стоят ровно вдвое дешевле, чем раньше, — 2300 рублей против 4600. В Омск и Краснодар — соответственно 3900 и 2800 рублей, а ранее стоили 11 600 и 5 500 рублей.
Из-за коронавируса многие страны ограничили или закрыли въезд для иностранцев — НГС сделал интерактивную карту мира с закрытыми границами.