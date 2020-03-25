Аналитики Aviasales рассказали журналисту НГС, на сколько подешевели авиабилеты из Новосибирска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Как и в 2019 году, с 16 марта по 25 марта 2020 года популярными среди новосибирцев остаются внутренние направления: путешественники бронируют авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Иркутск.

По данным Aviasales, средний чек на билеты в Москву стал дешевле на 27% — 6 531 рубль, на билеты в Санкт-Петербург упал в два раза — 5 942 рубля (через эти два города было много стыковочных рейсов в другие страны, которые теперь закрыты из-за коронавируса). Полететь в Сочи стало на 18% дешевле — 12 855 рублей, в Краснодар на 25% — 9 491 рубль. Билеты в Иркутск подешевели на 7% год к году, до 9 679 рублей.