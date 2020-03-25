За последние сутки в России выявили 163 новых случая коронавируса. Всего в стране заболели 658 человек, 29 из них выздоровели.
По данным Роспотребнадзора, на утро 25 марта в мире зафиксировано
Всего в стране заболели 658 человек
За последние сутки в России выявили 163 новых случая коронавируса. Всего в стране заболели 658 человек, 29 из них выздоровели.
По данным Роспотребнадзора, на утро 25 марта в мире зафиксировано
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