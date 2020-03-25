Минпромторг России предложил расширить действие программ льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Ведомство планирует дать скидки большему количеству семей, а также распространить их на более дорогие модели и даже на электрокары.
В последние годы для участия в госпрограммах машина должна была стоить не больше миллиона рублей. Теперь предлагается поднять планку до полутора миллионов. Глава министерства Денис Мантуров заявил, что это даст многодетным семьям возможность приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, позволяющий разместить в салоне до семи человек.
Какие именно семиместные модели имелись ввиду — не совсем понятно. На «Авто.ру» новых машин до полутора миллионов с третьим рядом сидений не так уж и много. Это Lada Largus и Lifan Myway, которые и так стоят меньше миллиона, а также DongFeng 580 и Chery Tiggo 8. Но дело в том, что участвовать в госпрограмме могут автомобили российской сборки, к коим относится лишь «Ларгус».
Но семь мест — необязательное условие. В новый список, по нашим оценкам, должны войти компактные кроссоверы SKODA Karoq и KIA Seltos, Renault Arkana, дорогие версии Hyundai Creta, а также седаны Hyundai Elantra и KIA Optima, лифтбек SKODA Octavia и другие модели. Все автомобили ценой 1–1,5 миллиона рублей, которые есть у дилеров, можно посмотреть по этой ссылке.
Также Минпромторг планирует изменить условия участия в программе «Семейный автомобиль», распространив её на семьи с одним несовершеннолетним ребёнком. До этого воспользоваться льготами можно было как минимум с двумя детьми. Напомним, государство оплачивает 10% от стоимости автомобиля, которые идут на первоначальный взнос. Ранее мы разобрались, есть ли в этом выгода или её «съедают» страховки и проценты по кредиту.
Наконец, на приобретаемые в кредит электрокары хотят давать скидку 25% — не на все «зелёные» автомобили, а только на те, которые относятся к массовому сегменту, то есть «Теслы» или Jaguar I-Pace в этот список не попадают.
При этом официально в России продается только один относительно недорогой электромобиль — крошечный Renault Twizy. Но если государство решится простимулировать спрос, то наверняка появятся и другие. Например, компания Nissan давно планирует привести к нам электрокар Leaf, но никак этого не сделает из-за нерентабельности.