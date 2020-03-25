Минпромторг России предложил расширить действие программ льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Ведомство планирует дать скидки большему количеству семей, а также распространить их на более дорогие модели и даже на электрокары.



В последние годы для участия в госпрограммах машина должна была стоить не больше миллиона рублей. Теперь предлагается поднять планку до полутора миллионов. Глава министерства Денис Мантуров заявил, что это даст многодетным семьям возможность приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, позволяющий разместить в салоне до семи человек.

