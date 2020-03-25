Новосибирских врачей, которые наблюдают за теми, кто находится на карантине, будут возить на такси.
— Участковые терапевты, которые наблюдают новосибирцев, находящихся на самоизоляции из-за коронавируса, будут ездить к пациентам на такси. Каждому врачу за рабочий день необходимо осмотреть на дому до 40 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.
Ежедневно врачей будут возить по 40–50 автомобилей, пока в этом будет необходимость.
В региональном отделении «Единой России» корреспонденту НГС уточнили, что такси будут полностью оплачиваться из средств отделения.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос с просьбой уточнить сумму, заложенную на оплату.
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