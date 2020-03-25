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Врачей к жителям на карантине будут возить на такси

Врачей к жителям на карантине будут возить на такси

Новосибирских врачей, которые наблюдают за теми, кто находится на карантине, будут возить на такси.

— Участковые терапевты, которые наблюдают новосибирцев, находящихся на самоизоляции из-за коронавируса, будут ездить к пациентам на такси. Каждому врачу за рабочий день необходимо осмотреть на дому до 40 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

Ежедневно врачей будут возить по 40–50 автомобилей, пока в этом будет необходимость.

В региональном отделении «Единой России» корреспонденту НГС уточнили, что такси будут полностью оплачиваться из средств отделения.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос с просьбой уточнить сумму, заложенную на оплату.

Всю информацию об эпидемии в режиме онлайн можно посмотреть в нашей онлайн-хронике.

Сегодня стало известно, что в больницу были госпитализированы двое детей, прилетевших из Таиланда и Вьетнама.

Откуда берётся паника вокруг коронавируса, почему люди лихорадочно опустошают полки магазинов и правда ли, что сибиряки меньше подвержены паническим настроениям? Все эти вопросы мы адресовали психологам, а также узнали, есть ли способ борьбы с нарастающей паникой. Вот что они ответили.

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