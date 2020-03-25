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Каждая тема серии снимков посвящена разным материалам, которые производят в мире

Каждая тема серии снимков посвящена разным материалам, которые производят в мире

Новосибирский фотограф Екатерина Плотникова сделала серию снимков, посвященную проблеме перепроизводства и загрязнению экологии.

На фото модели позируют с пластиком, полиэтиленом, бумагой, алюминием, стружкой и в облаке газа.

— Такой проект на экологическую тему я хотела сделать летом, на природе. Но в феврале в Новосибирске проходил экологический форум, к нему я и сделала проект, — рассказала корреспонденту НГС фотограф Екатерина Плотникова.

Подборка снимков попала на страницы европейского журнала «Art of Portrait» в номер за март.

— Я выбрала материалы, которые человек производит в огромных количествах, чтобы на них обратить внимание, — добавила фотограф.

Екатерина Плотникова снимала проект две недели.

— Я каждую модель подбирала под определенный материал. Представляла, какой типаж подойдёт, вплоть до цвета волос и кожи. Например, девушка с веснушками идеально вписалась с бумагой, но с тем же алюминием она совершенно бы потерялась, — объяснила фотограф.

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Полиэтилену нужно около 1000 лет, чтобы разложиться 

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В начале марта новосибирский фотограф Светлана Ерыгина провела фотосессию танцевального клуба в заброшенном здании — коллектив сам выбрал такую необычную локацию, и в итоге получились очень эффектные снимки.

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