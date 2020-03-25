Новосибирский фотограф Екатерина Плотникова сделала серию снимков, посвященную проблеме перепроизводства и загрязнению экологии.

На фото модели позируют с пластиком, полиэтиленом, бумагой, алюминием, стружкой и в облаке газа.

— Такой проект на экологическую тему я хотела сделать летом, на природе. Но в феврале в Новосибирске проходил экологический форум, к нему я и сделала проект, — рассказала корреспонденту НГС фотограф Екатерина Плотникова.

Подборка снимков попала на страницы европейского журнала «Art of Portrait» в номер за март.