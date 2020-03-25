Новосибирский фотограф Екатерина Плотникова сделала серию снимков, посвященную проблеме перепроизводства и загрязнению экологии.
На фото модели позируют с пластиком, полиэтиленом, бумагой, алюминием, стружкой и в облаке газа.
— Такой проект на экологическую тему я хотела сделать летом, на природе. Но в феврале в Новосибирске проходил экологический форум, к нему я и сделала проект, — рассказала корреспонденту НГС фотограф Екатерина Плотникова.
Подборка снимков попала на страницы европейского журнала «Art of Portrait» в номер за март.
— Я выбрала материалы, которые человек производит в огромных количествах, чтобы на них обратить внимание, — добавила фотограф.
Екатерина Плотникова снимала проект две недели.
— Я каждую модель подбирала под определенный материал. Представляла, какой типаж подойдёт, вплоть до цвета волос и кожи. Например, девушка с веснушками идеально вписалась с бумагой, но с тем же алюминием она совершенно бы потерялась, — объяснила фотограф.
В начале марта новосибирский фотограф Светлана Ерыгина провела фотосессию танцевального клуба в заброшенном здании — коллектив сам выбрал такую необычную локацию, и в итоге получились очень эффектные снимки.