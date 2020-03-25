Первый прямой эфир смотрите 27 марта в 19:00 по местному времени (повтор эфира в записи — в 23:00).

— Цикл трансляций откроет одна из самых ярких премьер НОВАТа предыдущего театрального сезона — балет «Коппелия», сочетающий классическую виртуозную хореографию c современными мультимедийными декорациями, который можно смотреть всей семьёй, — добавили в театре.



Во время антрактов зрителям обещают виртуальную экскурсию по театру — её проведёт главный режиссёр НОВАТа, кандидат искусствоведения Вячеслав Стародубцев.



Другой новосибирский театр, «Старый дом», также планирует перенести часть своей работы в онлайн-формат. В пресс-службе сообщается, что зрителям на период вынужденного карантина театра будут доступны архивные спектакли, записи читок, лекций и эскизов на сайте «Старого дома».



Новосибирский музыкальный театр временно перешёл на работу в аудио-формате — 19 спектаклей и концертных программ здесь предлагают прослушать в аудиоверсии на своём интернет-радио.



Театр «Глобус» уже опубликовал расписание спектаклей, которые зрители смогут посмотреть с их сайта — всего доступны семь спектаклей.