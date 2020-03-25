Новосибирский театр оперы и балета, который прежде сообщил о своём временном закрытии из-за коронавируса, нашёл способ показывать спектакли.
«НОВАТ принял решение поддержать ценителей искусства и организовать показы спектаклей в прямом эфире при пустом зале — эффект присутствия создаст профессиональная многокамерная съёмка», — говорится в сообщении театра.
Посмотреть постановки можно будет в режиме реального времени из любого города — спектакли будут появляться на сайте самого НОВАТа, в «Яндекс.Эфире», на сайте культура.рф и ТК «Культура», а также на НГС.
Первый прямой эфир смотрите 27 марта в 19:00 по местному времени (повтор эфира в записи — в 23:00).
— Цикл трансляций откроет одна из самых ярких премьер НОВАТа предыдущего театрального сезона — балет «Коппелия», сочетающий классическую виртуозную хореографию c современными мультимедийными декорациями, который можно смотреть всей семьёй, — добавили в театре.
Во время антрактов зрителям обещают виртуальную экскурсию по театру — её проведёт главный режиссёр НОВАТа, кандидат искусствоведения Вячеслав Стародубцев.
Другой новосибирский театр, «Старый дом», также планирует перенести часть своей работы в онлайн-формат. В пресс-службе сообщается, что зрителям на период вынужденного карантина театра будут доступны архивные спектакли, записи читок, лекций и эскизов на сайте «Старого дома».
Новосибирский музыкальный театр временно перешёл на работу в аудио-формате — 19 спектаклей и концертных программ здесь предлагают прослушать в аудиоверсии на своём интернет-радио.
Театр «Глобус» уже опубликовал расписание спектаклей, которые зрители смогут посмотреть с их сайта — всего доступны семь спектаклей.
— Несмотря на вынужденную паузу, мы стараемся не расставаться с вами надолго. Поэтому театр «Глобус» переходит в режим онлайн. Бесплатные показы видеозаписей спектаклей, лекций и других мероприятий будут доступны на нашем официальном сайте, — сообщает театр.
Ранее НГС рассказывал, что делать с купленными билетами на спектакли, которые театры вынуждены были перенести или отменить в связи с коронавирусом.