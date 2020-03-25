25 марта среда
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 4/10
usd 78.85
eur 85.43
Тема дня Каким будет лето — прогноз
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 4/10
usd 78.85
eur 85.43

Все новости

Все новости
Новые камеры для записи ЕГЭ установят в Новосибирске и области

Новые камеры для записи ЕГЭ установят в Новосибирске и области

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области объявило аукцион на оказание услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ в 2020 году.

Максимальная стоимость контракта составляет 24 миллиона 284 тысячи рублей.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен будет настроить программно-аппаратные комплексы для съёмки и обеспечить их работу, доработать программное обеспечение для оборудования, обучить персонал работе с ним.

— Исполнитель должен обеспечивать функционирование программно-аппаратных комплексов на объектах при условии подключения оборудования к сети электропитания с 7:30 до 19:00 по местному времени в штабах пунктах проведения экзаменов согласно расписанию экзаменов; с 8:00 до 17:00 по местному времени в аудиториях пунктов проведения экзаменов согласно расписанию экзаменов; круглосуточно с 25 мая 2020 до 25 декабря 2020 в аудиториях регионального центра обработки информации, — говорится в тексте аукционной документации.

Камеры установят в школах Новосибирска, Бердска, Искитима, Оби, рабочего посёлка Кольцово, Краснообска, Колыванского, Кочковского, Сузунского, Тогучинского, Купинского и других районах Новосибирской области. Всего оборудование разместят в 90 школах.

Подрядчик также должен будет поставить не меньше двух камер для каждого помещения, карты памяти на 64 Гб для каждой из них, коммутаторы, источники бесперебойного питания и кабели.

Заявки на участие в аукционе принимают до 2 апреля. Сами торги проведут 6 апреля.

НГС направил запрос в министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, чтобы выяснить, в скольких пунктах в области в этом году будут проводить ЕГЭ и сколько оборудования на данный момент есть в распоряжении министерства.

В феврале корреспондент НГС писала ЕГЭ для взрослых — прочитайте, что из этого вышло.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ЕГЭкамерыгосзакупки
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!