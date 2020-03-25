С 6 апреля автовокзал на Красном проспекте, 4 прекращает свою работу — пассажиры смогут уехать с автовокзала на Гусинобродском шоссе или с автостанций.
Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского автовокзала. Купить билет и сесть на автобус можно будет в нескольких пунктах, расположенных в городе: Новосибирский автовокзал — Главный на Гусинобродском шоссе, 37/2; автостанция «Ж/д вокзал — Главный», ул. Дмитрия Шамшурина, 43; автостанция «Юго-Западная», ул. Станиславского, 34; автостанция «Хилокская», ул. Хилокская, 19, к. 4; автостанция «Аэропорт Толмачево», г. Обь, аэропорт Толмачево, терминал А.
— Обновленное расписание рейсов, отправляющихся с Новосибирского автовокзала — Главного и автостанций, будет опубликовано по завершении формирования новых маршрутов, — уточнили в пресс-службе.
Пока в администрации автовокзала не рассказали, что будет в здании бывшего автовокзала, — НГС отправил запрос в мэрию.
История со строительством здания для автовокзала на Красном проспекте довольно запутанная. Его начали строить в 2006 году, но семь лет назад стройка остановилась. У здания порядка 70 собственников, которые в компании с мэрией пока так и не сумели закончить строительство. Автовокзал занимал небольшую часть площади здания. В декабре в Новосибирске открылся новый автовокзал на Гусинобродском шоссе.