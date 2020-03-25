Что ещё закрылось в Новосибирске из-за коронавируса: онлайн-хроника последних событий

Пенсионеров органов внутренних дел в Новосибирской области теперь будут принимать только в онлайн-режиме. Как сообщается на сайте регионального ГУ МВД, документы также можно опустить в почтовый ящик, установленный на ул. Октябрьской, 78 или передать через почтового оператора.
— Во исполнение распоряжения МВД России от 17 марта 2020 года. № 1/2851 «О комплексе дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции» пенсионными органами МВД России временно приостановлен личный прием граждан. Документы гражданам направляются посредством операторов почтовой связи.
В Москве, тем временем, пациентов с легко протекающей коронавирусной инфекцией не будут госпитализировать, а разрешат лечиться дома. Соответствующий регламент работы медицинских организаций был опубликован на сайте департамента здравоохранения Москвы.
В документе указывается, что остаться дома смогут пациенты, у которых частота дыхательных движений составляет меньше 30, температура тела ниже 38,5 градусов, а уровень насыщения крови кислородом — больше 93%. Однако это не коснётся людей старше 65 лет, пациентов имеющих хронические заболевания вроде сахарного диабета и беременных женщин. Их, а также тех, кто проживает с пожилыми родственниками, даже при лёгкой форме протекания заболевания, будут по-прежнему госпитализировать.
Как относитесь к такой мере, принятой в Москве?
В гипермаркете «Лента» на полке с крупами появилось объявление, призывающее проявить заботу о тех, кому она нужна. Волонтёрам обещают начислять за это баллы до конца апреля.
Вчера, 24 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал всех пожилых жителей не посещать общественные места, а переждать непростое время дома или на даче. В Баварии пошли дальше — помимо временного запрета, там действуют штрафы для его нарушителей. Сибирячка, проживающая сейчас в Мюнхене, рассказала, как это отразилось на жизни города.
За последние месяцы мы многое узнали о заражении, пандемии и самом коронавирусе, но кое-что из этой информации было не более чем мифом, который уже развенчала Всемирная организация здравоохранения. Мы сделали тест для проверки самого себя — как много вы знаете о новой инфекции?