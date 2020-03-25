Что ещё закрылось в Новосибирске из-за коронавируса: онлайн-хроника последних событий

К сегодняшнему утру, 25 марта, в Новосибирской области по-прежнему четыре человека, заражённых COVID-19. В городе стремительно отменяются массовые мероприятия, компании переходят на удалённый режим работы, а торговым центрам и развлекательным заведениям рекомендуют временно закрыться.



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