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Что ещё закрылось в Новосибирске из-за коронавируса: онлайн-хроника последних событий

Что происходит в Новосибирской области, России и мире из-за коронавируса

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В регионе нет новых заражённых — коронавирус по-прежнему выявлен у четырёх человек.

В регионе нет новых заражённых — коронавирус по-прежнему выявлен у четырёх человек.

К сегодняшнему утру, 25 марта, в Новосибирской области по-прежнему четыре человека, заражённых COVID-19. В городе стремительно отменяются массовые мероприятия, компании переходят на удалённый режим работы, а торговым центрам и развлекательным заведениям рекомендуют временно закрыться.

Всю информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в нашем регионе и стране мы собираем в режиме онлайн и делимся в нашей хронике.

У вас есть важные подробности? Сообщите об этом в редакцию НГС по телефону (можно анонимно): +7 923 157-00-00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.

Пенсионеров органов внутренних дел в Новосибирской области теперь будут принимать только в онлайн-режиме. Как сообщается на сайте регионального ГУ МВД, документы также можно опустить в почтовый ящик, установленный на ул. Октябрьской, 78 или передать через почтового оператора.

— Во исполнение распоряжения МВД России от 17 марта 2020 года. № 1/2851 «О комплексе дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции» пенсионными органами МВД России временно приостановлен личный прием граждан. Документы гражданам направляются посредством операторов почтовой связи.

В Москве, тем временем, пациентов с легко протекающей коронавирусной инфекцией не будут госпитализировать, а разрешат лечиться дома. Соответствующий регламент работы медицинских организаций был опубликован на сайте департамента здравоохранения Москвы.

В документе указывается, что остаться дома смогут пациенты, у которых частота дыхательных движений составляет меньше 30, температура тела ниже 38,5 градусов, а уровень насыщения крови кислородом — больше 93%. Однако это не коснётся людей старше 65 лет, пациентов имеющих хронические заболевания вроде сахарного диабета и беременных женщин. Их, а также тех, кто проживает с пожилыми родственниками, даже при лёгкой форме протекания заболевания, будут по-прежнему госпитализировать.

Как относитесь к такой мере, принятой в Москве?

    Мария Тищенко

    В гипермаркете «Лента» на полке с крупами появилось объявление, призывающее проявить заботу о тех, кому она нужна. Волонтёрам обещают начислять за это баллы до конца апреля.

    Объявление размещено на полке с крупами — кстати, они полные, только гречка осталась одной фирмы

    Объявление размещено на полке с крупами — кстати, они полные, только гречка осталась одной фирмы

    Вчера, 24 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал всех пожилых жителей не посещать общественные места, а переждать непростое время дома или на даче. В Баварии пошли дальше — помимо временного запрета, там действуют штрафы для его нарушителей. Сибирячка, проживающая сейчас в Мюнхене, рассказала, как это отразилось на жизни города.

    За последние месяцы мы многое узнали о заражении, пандемии и самом коронавирусе, но кое-что из этой информации было не более чем мифом, который уже развенчала Всемирная организация здравоохранения. Мы сделали тест для проверки самого себя — как много вы знаете о новой инфекции?

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    коронавирус в Новосибирске
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