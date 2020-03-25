Во вторник, 24 марта, в Дзержинском районе произошло аварийное отключение холодной воды. Об этом сообщил житель дома 71 по улице Юрия Смирнова.

— Обещали устранить за три часа. Теперь, я полагаю, до завтра оставят. В «Горводоканале» информации до сих пор никакой нет, все рабочие разъехались с места прорыва, — сообщил он.

Согласно данным муниципального портала Новосибирска, вода пропала в 10:00, неполадки должны быть устранены только утром в среду, 25 марта.

Под отключение попали жилые дома на улицах Юрия Смирнова, Липецкой, Волочаевской, Новороссийской и Почтовый Лог. Всего без холодного водоснабжения сейчас находятся 160 домов.

