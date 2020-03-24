Минтруд разъяснил права работников, которых отправили на удаленку

В последние недели из-за вспышки коронавируса многие предприятия перевели своих сотрудников на удаленку — работу из дома. Но многое в этой ситуации остается неясным. Сколько будут платить за домашнюю работу? Всех ли должны отпустить? Что делать, если начальник отправляет в отпуск? Министерство труда и соцполитики сначала выпустило целый список рекомендаций для работодателей, а теперь разъяснило и права работников в необычных для них обстоятельствах.
Повлияет ли работа на удаленке на мою зарплату?
Нет, при изменении места выполнения производственных заданий уровень оплаты труда не меняется.
Что делать, если работодатель не отпускает работать из дома?
Имеет полное право. Но Минтруд рассчитывает, что все работодатели с пониманием отнесутся к необходимости противодействия распространению коронавирусной инфекции и организуют работу на дому для всех сотрудников, чей функционал позволяет выполнять производственные задания из дома.
Я только устраиваюсь на работу. Могу заключить трудовой договор, не приходя в отдел кадров?
Да. Главное, чтобы трудовой договор был заключен в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписан работником и работодателем.
А уволиться удаленно я могу?
Да. Но нужно соблюсти требования закона. Если вы увольняетесь по собственной инициативе — сообщить работодателю письменно за две недели, если решение принял работодатель — тоже должен сообщить заранее и не забыть всё выплатить вовремя.
Вернулся из отпуска, а начальник отправляет в самоизоляцию и требует оформить отпуск за свой счет. Имеет право?
Нет. Вы можете получить больничный в связи с карантином. Для этого достаточно заполнить заявление на сайте Фонда социального страхования и там же предоставить фото билетов или иных документов, подтверждающих поездку. Можете оформить его и на тех, кто проживает вместе с вами.
У ребенка в школе продлили каникулы. Могу взять больничный на это время?
Нет, на время школьных каникул больничный родителям не полагается. Но вы можете поговорить с начальником — предприятиям рекомендуется организовать удаленную работу на дому для сотрудников с детьми дошкольного и школьного возраста.